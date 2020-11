Advanced Technology Research Council stellt „ASPIRE“ vor, mit dem die Schaffung zukünftiger transformativer Technologien vorangetrieben werden soll

His Excellency Faisal Al Bannai, Secretary-General of Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

His Excellency Faisal Al Bannai, Secretary-General of Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Das neu gegründete Advanced Technology Research Council (ATRC) hat heute seine Pläne bekannt gegeben, die Schaffung zukünftiger transformativer Technologien mit der Einführung seines Stützpfeilers speziell für das Management von Technologieprogrammen, ASPIRE, voranzutreiben.

ASPIRE stimmt sich bei der Formulierung von Problemdarstellungen, die durch Forschung und Entwicklung gelöst werden können, mit branchenübergreifenden Interessenvertretern ab. Durch Präzisierung des Problems, das Festlegen von Meilensteinen und Überwachung des Projektfortschritts ebnet ASPIRE einen klaren Weg vom „Labor auf den Markt“. ASPIRE wird wegweisende Entscheidungen bei der Auswahl von Forschungspartnern und der Zuteilung von Finanzmitteln treffen. Durch ASPIRE wird sichergestellt, dass die F&E-Prioritäten mit den allgemeinen Entwicklungszielen Abu Dhabis und der VAE im Einklang stehen.

ASPIRE wird darüber hinaus große Challenges organisieren, bei denen lokale und internationale Innovatoren zusammenkommen, um an zentralen Forschungsthemen zu arbeiten, die darauf abzielen, die dringendsten Probleme der Welt zu lösen. Die Leitung solcher Wettbewerbe wird die Position Abu Dhabis und der VAE als internationales Zentrum der Spitzentechnologieforschung stärken.

In den drei Monaten seit der ersten Vorstandssitzung des Advanced Technology Research Council hat ASPIRE damit begonnen, mehrere große Challenges und internationale Wettbewerbe im Bereich der Spitzentechnologie zu planen. ASPIRE wird auch die Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) organisieren, den alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Robotikwettbewerb, der mit einem Preisgeld von fünf Millionen US-Dollar dotiert ist. Darüber hinaus plant ASPIRE einen internationalen Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der XPRIZE Foundation. Der internationale Wettbewerb wird von Ghadan 21, dem Beschleunigungsprogramm von Abu Dhabi, finanziert, das die Entwicklung des Emirats durch Investitionen in Unternehmen, Innovation und Menschen vorantreibt.

Über die Einführung von ASPIRE sagte Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, der Generalsekretär des Advanced Technology Research Council: „Es sind Ideen, die Entwicklung unserer global vernetzten Volkswirtschaften und unsere Gesellschaften voranzubringen. Deshalb ist es unser Ziel, den Innovationsprozess leichter zugänglich zu machen. Indem wir relevante Forschungs- und Entwicklungsprojekte organisieren und darin investieren, haben wir die Möglichkeit, einigen der weltweit dringendsten Herausforderungen zu begegnen – und so den Schritt in eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Das Advanced Technology Research Council wurde gegründet, um die Forschungs- und Entwicklungsprioritäten für Abu Dhabi festzulegen. Als erstes Forschungs- und Technologieorgan seiner Art in der Nahostregion hat das Council den Auftrag, wegweisende Entdeckungen und bahnbrechende Veränderungen, „angewandte Forschung“ und fortschrittliche Technologien zu begleiten, dabei langfristige Finanzierung zu gewährleisten und so größeren Einfluss und mehr Wirkung auf das gesamte F&E-Ökosystem und die VAE insgesamt auszuüben. Das Council stärkt den Status Abu Dhabis und der VAE als internationales Zentrum für Innovation und trägt zur Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft bei.

ASPIRE treibt die Schaffung zukünftiger transformativer Technologien als Säule im Programmmanagement des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi voran. Das ATRC ist verantwortlich für die Aufstellung der Forschungs- und Entwicklungsstrategie Abu Dhabis, die Konsolidierung der Mittel für effiziente Investitionen und die Umsetzung von Richtlinien und Vorschriften. ASPIRE stimmt sich bei der Formulierung von Problemdarstellungen mit branchenübergreifenden Interessenvertretern, Universitäten und Forschungsinstituten ab. Es organisiert darüber hinaus große Challenges und internationale Wettbewerbe zur Lösung der dringendsten Probleme der Welt. ASPIRE bringt außergewöhnliche Menschen, Ideen, Ressourcen und Technologien für die Bewältigung komplexer Herausforderungen zusammen.

