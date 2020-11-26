The Open Group與國際電信聯盟合作制定數位政府策略

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--獨立於供應商的科技聯盟The Open Group和聯合國資通訊科技(ICT)機構國際電信聯盟(ITU)今日宣佈合作，以促進公共服務創新和轉型，進而改善公民成果，並最有效地利用ICT基礎設施。

The Open Group和ITU將攜手合作，致力於在全球促進、指導和建立數位政府策略和以公民為中心的企業架構(EA)方面的能力。

ITU秘書長趙厚麟表示：「數位公共服務從未對全世界公民的生活產生如此深遠的影響。憑藉此次與The Open Group建立合作關係，國際電信聯盟將擴大努力，幫助世界各地的政府加快部署和擴充有影響力、以公民為中心的數位解決方案，以支援經濟復甦及聯合國永續發展目標(SDG)。」

有了必要的指導和物資，資源受限的國家將擁有更好的能力，可將數位策略轉變為可實施的大規模系統。因此，ITU與The Open Group之間建立的策略性聯盟將填補為達成永續發展目標而進行的數位投資與最佳實務架構方法之間的落差。

ITU電信發展局(BDT)主任Doreen Bogdan-Martin表示：「將數位解決方案和科技用於提升數位公共服務，對於支援對COVID-19疫情的應變和從中復原至關重要。在設計、實施和大規模推出數位公共服務時，採用架構方法是關鍵。企業架構使政府能夠滿足有不同條件的部門需求，同時促進組織變革過程和政府服務的整體現代化。與The Open Group攜手合作，我們可以為各國創建將企業架構方法付諸行動所需的工具和指南。」

此次合作中需承擔的工作將由The Open Group政府企業架構工作組執行。工作組將開發流程以促成跨不同政府生態系統的無縫資訊流，使現有的EA資源——包括指南、架構、用例和方法論——更易於供所有人使用。透過提供獲取這些資源的機會，The Open Group和ITU將協助各國政府根據其特定的國家需求，建立所需的能力來大規模實施架構方法。

The Open Group總裁兼執行長Steve Nunn表示：「The Open Group很榮幸能與國際電信聯盟合作，共同推進數位公共服務轉型，並最終為全球數百萬公民提供更好的體驗。很顯然，能夠從數位投資中獲得最佳成果的國家，正是那些已經建立並採用符合目的的數位政府企業架構的國家。正基於此，我們將與國際電信聯盟合作，努力使必要的方法和工具的使用大眾化，以建立未來適用的數位架構和基礎設施，特別是對於資源受限的國家。」

The Open Group和ITU將於2020年12月2日至12月9日舉辦多場網路研討會以啟動合作。請點選此處報名。

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關於The Open Group

The Open Group是透過科技標準達成業務目標的全球性聯盟。我們由800多個組織組成，成員類型多元化，包括多個產業的客戶、系統和解決方案供應商、工具供應商、整合商、學者和顧問。有關The Open Group的更多資訊可在www.opengroup.org查閱。

關於國際電信聯盟(ITU)

國際電信聯盟(ITU)是聯合國資通訊科技(ICT)專門機構，與193個成員國以及超過900家企業、大學及國際和地區組織構成的成員合力推動ICT的創新。ITU是政府間組織，成立於150多年前的1865年，負責協調無線電頻譜的全球共享使用，促進衛星軌道分配方面的國際合作，改善開發中國家的通訊基礎設施，以及建立促進各種通訊系統無縫互連的全球標準。從寬頻網路到尖端的無線科技、航空和海上導航、電波天文學、海洋和衛星式地球監測，以及固定-行動電話、網際網路和廣播科技的融合，ITU致力於連通世界。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.itu.int。

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