The Open Group与国际电信联盟合作制定数字政府战略

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--独立于供应商的技术联盟The Open Group和联合国信息通信技术(ICT)机构国际电信联盟(ITU)今日宣布开展一项合作，以加快公共服务创新和转型，进而改善公民成果，并最有效地利用ICT基础设施。

The Open Group和ITU将通过合作致力于在全球促进、指导和建立数字政府战略和以公民为中心的企业架构(EA)方面的能力。

ITU秘书长赵厚麟表示：“数字公共服务从未对全世界公民的生活产生如此深远的影响。通过此次与The Open Group建立合作关系，国际电信联盟将加大力度，帮助世界各地的政府加快部署和扩展有影响力的、以公民为中心的数字解决方案，以支持经济复苏及联合国可持续发展目标(SDG)。”

借助必要的指导和资料，资源受限的国家将能够更好地将数字战略转化为可实施的大规模系统。因此，ITU与The Open Group之间建立的战略联盟将填补为实现可持续发展目标而进行的数字投资与最佳实践架构方法之间的空白。

ITU电信发展局(BDT)主任Doreen Bogdan-Martin表示：“将数字解决方案和技术用于高端数字公共服务，对于支持对COVID-19疫情的响应和从中恢复至关重要。在设计、实施和大规模推出数字公共服务时，采用架构方法是关键。企业架构使政府能够满足有着不同要求的部门的需求，同时促进组织变革过程和政府服务的整体现代化。通过携手The Open Group，我们可以为各国创建将企业架构方法付诸实践所需的工具和指南。”

作为此次合作的一部分需承担的工作将由The Open Group政府企业架构工作组执行。工作组将开发实现跨不同政府生态系统的无缝信息流的流程，使现有的EA资源——包括指南、框架、用例和方法论——更易于所有人使用。通过提供获取这些资源的机会，The Open Group和ITU将帮助各国政府根据其特定的国家需求，建立大规模实施架构方法所需的能力。

The Open Group总裁兼首席执行官Steve Nunn表示：“The Open Group很荣幸能与国际电信联盟合作，共同推进数字公共服务转型，并最终为全球数百万公民提供更好的体验。很显然，能够从数字投资中获得最佳成果的国家正是那些已经建立并采用符合目的的数字政府企业架构的国家。正基于此，我们将与国际电信联盟合力使必要的方法和工具的使用大众化，以建立面向未来的数字架构和基础设施，特别是对于资源受限的国家。”

The Open Group和ITU将于2020年12月2日至12月9日举办多场网络研讨会以启动合作。请点击此处注册报名。

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关于The Open Group

The Open Group是通过技术标准实现业务目标的全球性联盟。我们由逾800个组织组成，成员类型多元化，包括多个行业的客户、系统和解决方案供应商、工具供应商、集成商、学者和顾问。有关The Open Group的更多信息可在www.opengroup.org查阅。

关于国际电信联盟(ITU)

国际电信联盟(ITU)是联合国信息通信技术(ICT)专门机构，与193个成员国以及超过900家企业、高校及国际和地区组织构成的成员合力推动ICT的创新。ITU是政府间组织，成立于150多年前的1865年，负责协调无线电频谱的全球共享使用，促进卫星轨道分配方面的国际合作，改善发展中国家的通信基础设施，以及建立促进各种各样的通信系统无缝互连的全球标准。从宽带网络到尖端的无线技术、航空和海上导航、射电天文学、海洋和基于卫星的地球监测，以及固定-移动电话、互联网和广播技术的融合，ITU致力于连通世界。如需了解更多信息，请访问www.itu.int。

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