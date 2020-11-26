WTA與Stats Perform在具有里程碑意義的女子體育交易中建立突破性的網球AI與資料合作夥伴關係

佛羅里達州聖彼得斯堡和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--WTA（女子網球協會）今天指定Stats Perform為其官方WTA資料提供商。

該變革性合作夥伴關係將為客戶提供多種饋送：源自裁判的獨家資料饋送（用於更多的WTA比賽），以及由Stats Perform的Opta分析師收集的超快資料饋送。

由Stats Perform的Opta分析師所收集的資料，將包括低至相互回擊與擊球水準的詳細比賽統計資料。這將顯著提高可用於數千場WTA比賽的即時見解水準，提供新的廣播、第二螢幕與投注體驗範圍。

資料饋送將支援Stats Perform的先進AI功能，該功能可提供有吸引力的資料驅動型見解和評述，有助於使粉絲更接近該項運動。透過這些獨特的見解，粉絲將能夠更深入地瞭解球員和比賽。

這些資料還將強化Stats Perform現有的即時WTA影音串流服務，以協助在可信賴的娛樂性現場比賽投注中創造終極體驗。

Stats Perform廣泛的體育內容發行能力將改善官方WTA資料的可用性，使授權體育博彩商、廣播公司、OTT、媒體、贊助商、科技和幻想遊戲更易於取用，從而為球迷和投注者提供快速、詳盡和準確的網球資料。

作為Stats Perform致力於提高女性球員形象的證明，該合作夥伴關係將推動更多創新見解和內容，從而提高WTA球員的形象。協議的目標還在於透過提供更快、更深的饋送來提升投注體驗，並透過提供兩種在操作上獨立的饋送來提高網球的公正性。

Stats Perform執行長Carl Mergele表示：「WTA為他們的比賽和球員制定了非常遠大的目標，我們很榮幸能夠幫助他們達到更高的粉絲與投注者參與度。我們的廣播公司、媒體和博彩網路已經很振奮，因為他們已經看到高品質資訊如何提升體育運動的吸引力。」

WTA主席Micky Lawler表示：「Stats Perform具有創建創新且可信賴的內容及產品的歷史，這些內容和產品可為專業體育生態系統提升娛樂水準和新的收入來源。我們期待探索有關WTA巡迴賽以及我們的球員和錦標賽的新穎獨特評述，並以新穎、有趣和全面的方式來提供。」

憑藉其體育AI和內容專長以及客戶網路，Stats Perform在全球享有盛譽且值得信賴的Opta資料品牌協助其改變了球迷和投注者與男女足球、板球、橄欖球、籃球、NFL和MLB互動的方式。該公司長期以來一直在挑戰衡量體育運動的方法，為球員、球隊和聯賽提供競爭優勢，並為廣播公司、媒體、體育博彩商和贊助商提供新的觀點。現在，女子網球也將在巡迴賽及其球員的形象與參與度方面得到提升。

關於Stats Perform

Stats Perform是體育科技領域的市場領導者，在應用AI與機器學習方面提供最受信任的體育資料和最新的進展，以為團隊、體育博彩商提供更好的預測，並提供更具吸引力的廣播、媒體和粉絲體驗。該公司收集最詳細的體育資料，以創建跨運動的新體驗。Stats Perform利用最豐富的體育資料庫，透過機器學習和電腦視覺來提升體育競賽和娛樂性，以創建進階預測和分析——這也是提供差異化評述的數位和廣播媒體、利用可靠和快速產生的資料為企業創新提供支援的科技公司、提供現場比賽投注以及誠信服務的體育博彩商，或者擁有史無前例的AI分析軟體的球隊所追求的。SportsContentCo是在美國向獲得許可的體育博彩商轉售Stats Perform優質體育博彩內容的獨家轉售商。有關更多資訊，請造訪StatsPerform.com或SportsContentCo.com。

關於WTA

WTA由Billie Jean King於1973年創立，其宗旨是讓女性在體育運動中享有平等機會。WTA是女子職業體育運動的全球領導者，來自84個國家的1,650多名球員爭奪創紀錄的1.8億美元獎金。2019年，WTA吸引了創紀錄的7億名全球觀眾觀看。2020年WTA巡迴賽包括53個賽事和四個大滿貫，橫跨六大洲和28個國家和地區。本賽季以深圳資生堂WTA總決賽告終，提供的獎金總額達1400萬美元，並表揚本賽季頂尖的單打和雙打球員。有關WTA的更多資訊，請造訪www.wtatennis.com。

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