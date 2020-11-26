WTA与Stats Perform在具有里程碑意义的女子体育交易中建立突破性的网球AI与数据合作伙伴关系

佛罗里达州圣彼得斯堡和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--WTA（女子网球协会）今天指定Stats Perform作为其官方WTA数据提供商。

该变革性合作伙伴关系将为客户提供多种馈送：源自裁判员的独家数据馈送（用于更多的WTA比赛），以及由Stats Perform的Opta分析师收集的超快数据馈送。

由Stats Perform的Opta分析师所收集的数据，将包括低至相互回击与击球水平的详细比赛统计数据。这将显著提高可用于数千场WTA比赛的实时见解水平，提供新的广播、第二屏幕与投注体验范围。

数据馈送将支持Stats Perform的高级AI功能，该功能将有助于通过吸引数据驱动的见解和评述使粉丝更接近该项运动。通过这些独特的见解，粉丝将能够更深入地了解球员和比赛。

这些数据还将增强Stats Perform现有的实时WTA视频流媒体服务，以帮助在可信赖的娱乐性即场投注中创造终极体验。

Stats Perform广泛的体育内容发行能力将改善官方WTA数据的可用性，使其更可易用于授权体育博彩商、广播公司、OTT、媒体、赞助商、技术和幻想游戏，从而为球迷和投注者提供快速、详尽和准确的网球数据。

作为Stats Perform致力于提高女性球员形象的证明，该合作伙伴关系将推动获得更多创新见解和内容，从而提高WTA球员的形象。协议还旨在通过提供更快、更深的馈送来提升投注体验，并通过提供两种在操作上独立的馈送来提高网球的完整性。

Stats Perform首席执行官Carl Mergele表示：“WTA为他们的比赛和球员制定了非常远大的目标，我们很荣幸能够帮助他们实现更高的粉丝与投注者参与度。我们的广播公司、媒体和博彩网络已经很振奋，因为他们已经见证了高质量信息是如何提升体育运动吸引力的。”

WTA主席Micky Lawler表示：“Stats Perform具有创建创新且可信赖的内容及产品的历史，这些内容和产品可为专业体育生态系统提升娱乐水平和新的收入来源。我们期待发现新颖独特的评述，其应围绕WTA巡回赛以及我们的球员和锦标赛，并采用新颖、有趣和全面的方式。”

凭借其体育AI和内容专长以及客户网络，Stats Perform在全球享有盛誉且值得信赖的Opta数据品牌帮助其改变了球迷和投注者与男女足球、板球、橄榄球、篮球、NFL和MLB互动的方式。该公司长期以来一直在挑战衡量体育运动的方法，为球员、球队和联赛提供了竞争优势，并为广播公司、媒体、体育博彩商和赞助商提供了新的视角。现在，女子网球也将在巡回赛及其球员的形象与参与度方面得到提升。

关于Stats Perform

Stats Perform是体育科技领域的市场领导者，在应用AI与机器学习方面提供最受信任的体育数据和最新的进展，以为团队、体育博彩商提供更好的预测，并提供更具吸引力的广播、媒体和粉丝体验。该公司收集最详细的体育数据，以创建跨运动的新体验。Stats Perform利用最丰富的体育数据库，通过机器学习和计算机视觉来提升体育竞赛和娱乐性，以创建高级的预测和分析——这也是提供差异化评述的数字和广播媒体、利用可靠和快速产生的数据为企业创新提供支持的科技公司、提供即场投注以及诚信服务的体育博彩商，或者拥有史无前例的AI分析软件的球队所追求的。SportsContentCo是在美国向获得许可的体育博彩商转售Stats Perform优质体育博彩内容的独家转售商。有关更多信息，请访问StatsPerform.com或SportsContentCo.com。

关于WTA

WTA由Billie Jean King于1973年创立，其宗旨是让女性在体育运动中享有平等机会。WTA是女子职业体育运动的全球领导者，有来自84个国家的1,650多名球员争夺创纪录的1.8亿美元奖金。2019年，WTA吸引了创纪录的7亿全球观众观看。2020年WTA巡回赛包括53个赛事和四个大满贯，横跨六大洲和28个国家和地区。本赛季以深圳资生堂WTA总决赛告终，提供1400万美元的奖金总额，并表彰了本赛季顶尖的单打和双打球员。有关WTA的更多信息，请访问www.wtatennis.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。