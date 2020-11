COPENAGHEN, Danimarca, e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--iHeartMedia, la società N. 1 di produzione audio in America e la N. 1 di produzione podcast nel mondo, e Podimo, piattaforma europea di produzione podcast, oggi annunciano la formazione di un partenariato strategico per tradurre e adattare podcast estremamente popolari, a livello globale e in diverse lingue, e renderli fruibili per centinaia di milioni di nuovi ascoltatori. La collaborazione prenderà il via con il popolare podcast ispirato alla cronaca vera "Dimenticate: le donne di Juárez" (Olvidadas: Las muertas de Juárez), che parla dei femminicidi nella città più pericolosa del Messico, in tre lingue: spagnolo, tedesco e danese.

