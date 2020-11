KOPENHAGEN, Denemarken & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--iHeartMedia, het nummer 1 audiobedrijf in Amerika en de nummer 1 podcastuitgever wereldwijd, en het Europese podcastplatform Podimo hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om populaire podcasts over de hele wereld te vertalen en aan te passen in verschillende talen, waardoor deze podcasts aan honderden miljoenen nieuwe luisteraars worden voorgesteld. De samenwerking gaat van start met de zeer populaire echte misdaadpodcast "Forgotten: Women of Juárez" (Olvidadas: Las muertas de Juárez) over vrouwenmoorden in de gevaarlijkste stad van Mexico in drie talen: Spaans, Duits en Deens.

