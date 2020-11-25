玫琳凱將與大自然保護協會合作，在索羅門群島支持海龜保護工作，並推廣永續生態旅遊事業

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--11月，玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)欣然宣佈與大自然保護協會(The Nature Conservancy)合作，透過打造索羅門群島女性導遊生態旅遊事業，來保護瀕危物種玳瑁海龜。透過與大自然保護協會的合作，玫琳凱將為當地婦女組織KAWAKI的技能培育事業提供支援，促進食品安全以及個人衛生培訓，這對於索羅門群島首次推出的女性導遊生態旅遊事業至關重要，該項新事業位於偏僻的阿那旺群島。

KAWAKI是索羅門群島當地的婦女機構，致力於海洋保育和阿那旺群島的海龜保護。該組織的使命是在保育、文化和社區各方面，聯合婦女的力量為子孫後代創建更美好的未來。KAWAKI最大的保育專案位於阿那旺群島，這裡是玳瑁海龜在南太平洋最大的棲息地。玳瑁海龜是海龜的一個種群，主要受到非法獵取和棲息地喪失的威脅——具體來說，風暴和海平面上升導致的海岸侵蝕破壞了其棲息海灘。旅遊是索羅門群島的重點發展產業，每年到訪阿那旺群島的遊客日漸增多，省政府將該區域視為開發小眾生態旅遊的首要機會，能夠幫助當地社區擺脫貧困，並為有效的海龜保護提供所需的資源。然而，當地基礎設施和行銷尚未按照永續生態旅遊的標準進行開發，無法接納阿那旺群島穩步成長的遊客。

包括索羅門群島在內的南太平洋各國所面臨的另一個挑戰在於有限的就醫管道。有鑑於新冠疫情的爆發，這一局勢變得更加嚴重。自從索羅門群島於今年稍早宣佈進入全國緊急狀態後，很多島民從首都荷尼阿拉返回自己的家鄉村落。KAWAKI的女性成員一直與當地衛生部官員、教堂領袖和學校合作，為偏僻社區提供有關洗手和其他預防措施的培訓，以及通常難以獲取的物資，例如肥皂。

大自然保護協會太平洋群島部門總監Trina Leberer表示：「女性參與和領導對於保障保育的良好成果和高風險社區的健康至關重要。我們非常榮幸能夠得到玫琳凱對KAWAKI婦女組織以及我們在索羅門群島工作的支援。透過這項合作，我們將在保護和預防保健方面採取綜合性措施，在開發永續生態旅遊方面為當地婦女賦權，同時為缺乏就醫條件的偏遠社區提供健康方面的支援。」

玫琳凱對該專案的支持涵蓋兩個方面：加強當地海龜保護措施；透過為阿那旺群島負責保護瀕危玳瑁海龜的當地社區提供關鍵的健康和安全培訓，幫助大自然保護協會和KAWAKI婦女組織打造可行、公平和永續的謀生機會。

玫琳凱亞太總裁KK Chua表示：「作為婦女賦權的首要宣導者，尤其是在這個充滿不確定性的時期，玫琳凱十分榮幸能夠支持當地女性領袖的培育工作。這些女性是其家園和村落日常變革的先驅，而且對於保育措施的成功至關重要。我們希望公司對該專案的投資將有助於彰顯生態健康和經濟繁榮之間所應具有的平衡性，繼而促進當地居民和野生動物的共存共榮。」

自1992年以來，大自然保護協會與三個當地社區合作保護阿那旺群島。阿那旺群島為索羅門群島社區保護的楷模和首個海洋國家公園，海洋保育研究所(Marine Conservation Institute)最近宣佈阿那旺群島為「藍色公園」(Blue Park)。權威的「藍色公園獎」(Blue Park Award)用於「表揚在目前和未來有效保護海洋生態系統的國家、非營利組織、海洋保護區(MPA)經理和當地利害關係者。」

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是突破玻璃天花板的企業家之一，在超過56年前成立了自己的化妝品公司，秉承三大宗旨：為女性開發有回報的機會、提供無法抗拒的產品、塑造更美好的世界。這一夢想已發展為營業額達到數十億美元的企業，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售人員。玫琳凱致力於投資化妝品背後的科學，並製造頂級護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱與全世界的組織合作，致力於為女性及其家人賦權，重點是支持癌症研究和保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區和鼓勵兒童追逐自己的夢想。玫琳凱·艾施最初的願景仍然在閃亮——每次一支唇膏。

關於大自然保護協會

大自然保護協會是全球性的環保組織，致力於保護所有生命賴以生存的陸地和水域。在科學的指引下，我們建立創新、務實的解決方案，以因應世界上一些最嚴峻的挑戰，從而促進大自然和人類的共存共榮。我們努力因應氣候變遷，以前所未有的規模保護陸地、水域和海洋，永續地供應食物和水資源，讓城市更加永續發展。我們的工作遍及79個國家和地區，以合作方式鼓勵當地社區、政府、私人部門及其他合作夥伴積極參與。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nature.org，或在Twitter @nature_press上關注我們。

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