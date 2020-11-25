玫琳凯将携手大自然保护协会，在所罗门群岛支持海龟保护工作，并推广可持续发展生态旅游项目

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--11月，玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)欣然宣布与大自然保护协会(The Nature Conservancy)合作，通过打造所罗门群岛女性导游生态旅游项目，来保护濒危物种玳瑁海龟。借助与大自然保护协会的合作，玫琳凯将为当地妇女组织KAWAKI的技能培养事业提供支持，推进食品安全以及个人卫生培训项目，这对于所罗门群岛首次推出的女性导游生态旅游项目至关重要，该项目位于偏僻的阿那旺群岛。

KAWAKI是所罗门群岛当地的一个妇女机构，致力于海洋保护和阿那旺群岛的海龟保护。该组织的使命是在保护、文化和社区各方面，联合妇女的力量为其孩子和后代创建更加美好的未来。KAWAKI最大的保护项目位于阿那旺群岛，这里是玳瑁海龟在南太平洋最大的栖息地。玳瑁海龟是海龟的一个种群，主要受到了非法猎取和栖息地丧失的威胁——具体来说，由风暴和海平面上升导致的海岸侵蚀破坏了其栖息海滩。旅游是所罗门群岛的重点发展产业，每年到访阿那旺群岛的游客日渐增多，省政府将该区域看作是开发小众生态旅游的首要机会，能够帮助当地社区摆脱贫困，并为有效的海龟保护提供所需的资源。然而，当地基础设施和营销还并未按照可持续生态旅游的标准进行开发，无法接纳阿那旺群岛稳步增长的游客。

包括所罗门群岛在内的南太平洋各国所面临的另一个挑战在于有限的就医渠道。有鉴于新冠疫情的爆发，这一局势变得更加严重。自从所罗门群岛于今年早些时候宣布进入全国紧急状态后，很多岛民从首都霍尼亚拉返回了自己的家乡村落。KAWAKI的女性成员一直都在与当地卫生部官员、教堂领袖和学校合作，向偏僻社区提供有关洗手和其他预防措施的培训，以及通常难以获取的物资，例如肥皂。

大自然保护协会太平洋群岛部门总监Trina Leberer表示：“女性参与和领导对于保障保护的积极成果和高危社区的健康至关重要。我们非常荣幸能够得到玫琳凯对KAWAKI妇女组织以及我们在所罗门群岛工作的支持。借助这一合作，我们将在保护和预防保健方面采取综合性举措，在开发可持续生态旅游方面为当地妇女赋能，同时为缺乏就医条件的偏远社区提供健康方面的支持。”

玫琳凯对该项目的支持涵盖两个方面：加强当地海龟保护举措；通过为阿那旺群岛负责保护濒危玳瑁海龟的当地社区提供关键的健康和安全培训，帮助大自然保护协会和KAWAKI妇女组织打造可行、公平和可持续的谋生机遇。

玫琳凯亚太总裁KK Chua表示：“作为妇女赋能的首要倡导者，尤其是在这个充满不确定性的时期，玫琳凯十分荣幸能够支持当地女性领袖的培养。这些女性是其家园和村落日常变革的先驱，而且对于保护动议的成功至关重要。我们希望公司对该项目的投资将有助于彰显生态健康和经济繁荣之间所应具有的平衡性，继而促进当地居民和野生动物的共同繁荣。”

自1992年以来，大自然保护协会与三个当地社区开展合作，来保护阿那旺群岛。作为所罗门群岛社区保护的楷模和首个海洋国家公园，阿那旺群岛最近被海洋保护研究所(Marine Conservation Institute)授予“蓝色公园”(Blue Park)殊荣。这一权威的“蓝色公园奖”旨在“表彰在当前和未来有效保护海洋生态系统的国家、非营利组织、海洋保护区(MPA)经理和当地利益相关方。”

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是突破玻璃天花板的企业家之一，在超过56年前成立了自己的化妆品公司，秉承三大宗旨：为女性开发有回报的机会、提供无法抗拒的产品、塑造更美好的世界。这一梦想已发展为营业额达到数十亿美元的企业，在近40个国家拥有数百万独立销售人员。玫琳凯致力于投资化妆品背后的科学，并制造顶级皮肤护理、彩妆、营养补剂和香水。玫琳凯通过与全世界的组织合作，致力于为女性及其家人赋权，重点是支持癌症研究和保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区和鼓励儿童追逐自己的梦想。玫琳凯·艾施最初的愿景仍然在闪亮——每次一支唇膏。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球性的环保组织，致力于保护所有生命赖以生存的陆地和水域。在科学的指引下，我们建立创新、务实的解决方案，以应对世界上一些最严峻的挑战，从而实现自然和人类的共同繁荣。我们努力应对气候变化，以前所未有的规模保护陆地、水域和海洋，可持续地供应食物和水资源，让城市更加可持续发展。我们的工作遍及79个国家和地区，以合作方式鼓励当地社区、政府、私营部门及其他合作伙伴积极参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org，或在Twitter @nature_press上关注我们。

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