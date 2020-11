iHeartMedia e Podimo fazem parceria para traduzir e adaptar podcasts amplamente populares para ouvintes do mundo todo

COPENHAGUE (Dinamarca) e Nova York (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A iHeartMedia, a principal empresa de áudio na América e a principal editora de podcast no mundo, e a plataforma europeia de podcasts Podimo anunciaram hoje uma parceria estratégica para traduzir e adaptar podcasts populares no mundo todo a diferentes idiomas, apresentando esses podcasts a centenas de milhões de novos ouvintes. A parceria terá início com o popular podcast de crimes verídicos “Forgotten: Women of Juárez” (Olvidadas: Las muertas de Juárez) sobre o feminicídio na cidade mais perigosa do México em três línguas: espanhol, alemão e dinamarquês.

Em um dos podcasts de crimes verídicos mais íntimos e chocantes de 2020, “Forgotten: Women of Juárez”, da iHeartMedia e Unusual Productions, os apresentadores Mónica Ortiz Uribe e Oz Woloshyn investigam as teorias sobre o desaparecimento de centenas de mulheres jovens ao longo da cidade fronteiriça mexicana de Juárez. Algumas foram tragicamente encontradas com símbolos esculpidos em seus corpos ou pulsos amarrados com cadarços – se trata de um assassino em série, traficantes de órgãos ou um culto satânico? Com produção executiva da iHeartMedia e Unusual Productions, em parceria com a Podimo, as versões adaptadas, começando com a espanhola, apresentarão o conteúdo existente do podcast original, além de novos elementos emocionantes, incluindo entrevistas adicionais com as apresentadoras especiais Rossana Fuentes-Berain e Sandra Romandía. A série de podcasts adaptados será lançada no início de 2021 em 20 países da América Latina, bem como na Espanha e nos EUA, seguido pelos mercados alemão e dinamarquês da Podimo mais adiante. A série original continuará disponível no aplicativo iHeartRadio e em todos os lugares onde os podcasts estiverem disponíveis.

“Esta parceria é poderosa. A compreensão da iHeartMedia sobre uma ótima narrativa combinada com a presença ultralocal da Podimo na América Latina e na Espanha nos ajudará a contar histórias importantes como esta para um público local. Sabemos que cerca de 90% de tudo que se ouve na Podimo está em podcasts no idioma local, portanto, traduzir boas histórias ajudará a aumentar, em muito, o público dessas histórias”, disse Eva Lægdsgaard, chefe de Relações Estratégicas da Podimo. “No negócio dos podcasts, tudo começa e termina com uma ótima narrativa. Mas para que grandes histórias tenham uma ótima vida, precisamos impulsionar o número de audições em grande escala para nossos podcasters e editores – tanto local quanto globalmente. Isso os ajudará a monetizar seu conteúdo em uma escala muito maior e esse é o cerne do nosso modelo de negócios.”

“Estamos empolgados com a parceria com uma empresa inovadora de podcasts, como é o caso da Podimo, e em usar a capacidade incomparável da iHeartMedia de introduzir a audição de podcasts em escala para levar alguns dos podcasts locais mais fascinantes a milhões de ouvintes do mundo inteiro”, comentou Conal Byrne, presidente da iHeartPodcast Network. “A audição de podcasts continua experimentando um crescimento tremendo à medida que mais e mais ouvintes procuram histórias em camadas, e acreditamos que este empreendimento com a Podimo nos ajudará a apresentar excelentes podcasts para novos fãs ao redor do mundo.”

Sobre a Podimo:

A Podimo é uma plataforma europeia de podcasts que oferece recomendações pessoais para os usuários, ao mesmo tempo que apoia os criadores por meio de um novo modelo de compartilhamento de receita. Disponível atualmente na Dinamarca, Alemanha, Espanha e em toda a América Latina, o aplicativo oferece ótimos podcasts de qualquer lugar do mundo via feeds RSS e é gratuito para baixar e ouvir, sem a necessidade de login. Ao ser um membro premium, você desbloqueará o acesso a mais de 400 programas produzidos e licenciados pela Podimo que não podem ser ouvidos em nenhum outro lugar, e sua taxa de adesão é compartilhada diretamente com os criadores de podcasts que você ouve a cada mês. https://podimo.com

Sobre a iHeartMedia

A iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) é a empresa de áudio número um nos Estados Unidos, alcançando nove entre 10 norte-americanos todos os meses – e com seu quarto de bilhão de ouvintes mensais tem um alcance maior do que qualquer outra empresa de mídia nos EUA. A posição de liderança da empresa em áudio se estende por múltiplas plataformas, incluindo mais de 850 estações de transmissão ao vivo em mais de 160 mercados em todo o país; por meio de seu serviço digital iHeartRadio, disponível em mais de 250 plataformas e 2 mil dispositivos; por meio de seus influencers; social; eventos icônicos de música ao vivo de marca; outros produtos digitais e boletins informativos; e podcasts como a editora comercial de podcasts nº 1. A iHeartMedia também lidera a indústria de áudio em análises, direcionamento e atribuição para seus parceiros de marketing com seu produto SmartAudio, usando dados de sua enorme base de consumidores. Acesse iHeartMedia.com para mais informações sobre a empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.