iHeartMedia et Podimo s'associent pour traduire et adapter des podcasts très populaires pour les auditeurs du monde entier

COPENHAGUE, Danemark, & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--iHeartMedia, première compagnie audio d'Amérique et premier éditeur de podcasts au monde, et la plateforme européenne de podcasts Podimo, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique visant à traduire et à adapter des podcasts populaires dans le monde entier en différentes langues, afin de les proposer à des millions de nouveaux auditeurs. Ce partenariat sera lancé avec le très populaire podcast "true crime" intitulé "Les femmes oubliées de Juárez" (Olvidadas: Las muertas de Juárez) qui porte sur les féminicides survenus dans la ville la plus dangereuse du Mexique, en trois langues: espagnol, allemand et danois.

Dans l'un des podcasts True crime les plus intimes et choquants de 2020, intitulé "Les femmes oubliées de Juárez,” réalisé par iHeartMedia et Unusual Productions, les animateurs Mónica Ortiz Uribe et Oz Woloshyn examinent des théories relatives à la disparition de centaines de jeunes femmes le long de la ville-frontière mexicaine de Juárez. Certaines d'entre elles ont été retrouvées, le corps tristement gravé de symboles ou les poignets liés par des lacets: s'agit-il d'un tueur en série, de trafiquants d'organes ou d'un culte satanique? Produites par iHeartMedia et Unusual Productions en partenariat avec Podimo, les versions adaptées, à commencer par l'espagnol, contiendront à la fois un contenu existant provenant du podcast d'origine, et de nouveaux éléments passionnants, notamment des interviews supplémentaires avec les invités spéciaux Rossana Fuentes-Berain et Sandra Romandía. La série de podcasts adaptés sera lancée début 2021 dans 20 pays d'Amérique latine, en Espagne et aux Etats-Unis. Les marchés allemand et danois de Podimo suivront à une date ultérieure. La série originelle continuera d'être disponible sur l'application d'iHeartRadio et partout où les podcasts sont disponibles.

"Ce partenariat est solide. La compréhension qu'a iHeartMedia de l'art de raconter des histoires passionnantes, combinée à la présence ultra locale, sur le terrain, de Podimo en Amérique latine et en Espagne, nous aideront à raconter des histoires importantes comme celle-ci à un auditoire local. Nous savons qu'environ 90% de toutes les écoutes réalisées sur Podimo concernent des podcasts en langues locales. Ainsi, en traduisant des histoires intéressantes, nous réussirons à accroître notre auditoire de manière exponentielle," a affirmé Eva Lægdsgaard, responsable des relations stratégiques chez Podimo. "Dans l'activité podcast, tout commence et se termine par un récit passionnant. Cependant, pour connaître le succès, il est nécessaire d'accroître, à grande échelle, le nombre d'auditeurs pour nos podcasters et éditeurs, au plan local et international. Cet objectif - l'essence-même de notre modèle commercial - les aidera à monétiser leur contenu sur une échelle bien plus importante," a-t-elle poursuivi.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer avec un innovateur tel Podimo dans le domaine des podcasts. Nous utilisons la capacité inégalée qu'a iHeartMedia à lancer l'écoute de podcasts à l'échelle, pour apporter certains des podcasts locaux les plus fascinants à des millions d'auditeurs du monde entier," a déclaré Conal Byrne, président du réseau iHeartPodcast. "L'écoute de podcasts continue de susciter un immense engouement alors qu'un nombre toujours plus important d'auditeurs recherchent des histoires stratifiées. Nous croyons que cette démarche, à laquelle Podimo est associée, nous aidera à lancer d'excellents podcasts à de nouveaux passionnés du monde entier," a-t-il ajouté.

A propos de Podimo:

Podimo est une plateforme européenne de podcasts qui offre des recommandations personnalisées à ses utilisateurs, tout en soutenant les créateurs par le biais d'un nouveau modèle de partage de revenus. L'application, qui fonctionne actuellement en direct au Danemark, en Allemagne, en Espagne et dans l'ensemble de l'Amérique latine, comporte d'excellents podcasts du monde entier, disponibles via des flux RSS. Elle peut être téléchargée et écoutée gratuitement, sans besoin de login. En qualité de membre Premium, vous bénéficierez de l'accès à plus de 400 émissions additionnelles, produites et autorisées par Podimo, et disponibles nulle part ailleurs. Votre droit cotisation est directement partagé avec les créateurs de podcasts que vous écoutez chaque mois. https://podimo.com

À propos d'iHeartMedia

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) est le n°1 de l’audio aux États-Unis. Atteignant neuf Américains sur dix, la société a le plus vaste auditoire de toutes les sociétés de médias en Amérique. En qualité de chef de file de l’audio, nous couvrons une multitude de plateformes, notamment 850 stations de radio en direct, dans plus de 160 marchés à l'échelle nationale; le service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plateformes et 2.000 appareils; nos réseaux d’influenceurs; les réseaux sociaux; les plus grands événements de musique en direct; d'autres produits numériques et bulletins; et les podcasts, en tant que premier éditeur de podcasts commerciaux. iHeartMedia est également à la tête du secteur de l’analyse, des technologies d’attribution pour le compte de ses partenaires commerciaux, en s’appuyant sur les données de son immense base de clientèle. Visitez iHeartMedia.com pour de plus amples informations.

