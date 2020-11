Worldsensing vende OneMind Technologies, propietaria del constructor de soluciones IoT para ciudades inteligentes, a Affluence Corporation

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--Worldsensing ha anunciado hoy el cierre de la adquisición de OneMind Technologies SL por parte de Affluence Corporation (AFFU.PK). La nueva entidad es una filial de propiedad absoluta de Affluence Corporation. Worldsensing SL ha sido asesorada por DWF RCD en España. Affluence Corporation ha sido asesorada por Kirkland & Ellis en EE. UU. y por Araoz & Rueda en España.

OneMind Technologies SL, con sede en Barcelona (España), ayuda a las organizaciones a transformar las decisiones operativas y a descubrir nuevos enfoques mediante la inteligencia en tiempo real y en múltiples dominios. A través de su creador de soluciones inteligentes de IoT OneMind, la empresa crea aplicaciones para la construcción inteligente y las operaciones de ciudades inteligentes. Este creador es utilizado por organizaciones de Estados Unidos, América Latina, Europa y el sudeste asiático para optimizar los procesos operacionales y tomar decisiones en tiempo real basadas en datos y para ser más eficientes, receptivas y sostenibles. OneMind es muy activo en la región del Oriente Medio y África y tiene previsto el cierre de varias transacciones con potenciales clientes en los próximos meses.

"Como parte de Affluence Corporation, OneMind Technologies se encuentra en una posición única para generar sinergias en todo el Grupo, impulsar el crecimiento sostenible y convertirse en un líder mundial. OneMind Technologies ambiciona permitir a cualquier organización realizar operaciones más inteligentes a través de nuestro constructor de soluciones inteligentes de IoT", señala Stéphane Eyme, CEO de OneMind Technologies SL.

"OneMind ha funcionado como una unidad de negocio independiente de Worldsensing y como una empresa emergente interna desde hace algún tiempo. No tengo ninguna duda de que el equipo continuará prosperando en el ecosistema de Affluence. La venta de OneMind deja a Worldsensing perfectamente posicionada para ampliar nuestro liderazgo en la monitorización de infraestructuras críticas a fin de abordar la misión fundamental de mantener la seguridad de las personas mediante la monitorización de activos en sectores como la minería, construcción y ferroviario, entre otros", afirma Ignasi Vilajosana, CEO de Worldsensing.

Rohan Chanmugam, CEO de Affluence Global, ha comentado: "Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de OneMind Technologies a la familia de Affluence Corporation. Contamos con una posición exclusiva para aprovechar las tremendas oportunidades de crecimiento que ofrece OneMind, que combinadas con nuestras soluciones informáticas de vanguardia tendrán un impacto significativo en la forma de hacer negocios en todo el mundo en un futuro próximo".

Acerca de Affluence Corporation

Affluence Corporation (AFFU.PK) es una empresa de tecnología diversificada especializada en edge computing y en soluciones innovadoras de nube que aprovechan las tecnologías de IoT, IA y 5G. Estamos invirtiendo en empresas medianas para crear una unidad cohesiva que reúna la tecnología para la próxima generación de Internet. https://affucorp.com

Acerca de OneMind Technologies SL

OneMind Technologies SL es una filial de Affluence Corporation. El creador de soluciones inteligentes de IoT de OneMind se utiliza para crear aplicaciones para la construcción inteligente y las operaciones inteligentes de la ciudad. OneMind, que funciona como un sistema de sistemas, conecta las fuentes de datos a un único punto de conocimiento para proporcionar información en tiempo real sobre los procesos operativos. Es un componente clave en las soluciones empresariales que ofrecen actualmente varias empresas de la lista Fortune 50 que comercializan, distribuyen e integran soluciones empresariales de ciudades inteligentes. https://www.onemindtechnologies.com

Acerca de Worldsensing SL

Worldsensing es un pionero de la IoT mundial. Fundado en 2008, el experto en vigilancia industrial trabaja con más de 270 socios de ingeniería en más de 60 países para proporcionar seguridad mediante la vigilancia de infraestructuras fundamentales en el sector de la minería, la construcción, ferroviario y la salud estructural.

Worldsensing cuenta con más de 80 empleados y oficinas en Barcelona, Londres, Los Ángeles y Singapur, y entre sus inversores se encuentran Cisco Investments, Mitsui & Co, McRock Capital y ETF Partners, entre otros. https://www.worldsensing.com/

