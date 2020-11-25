MATRIXX Software與慧與科技合作，為通訊服務提供者提供即時的「貨幣化即服務」

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--5G貨幣化解決方案領域的全球領導者MATRIXX Software已與慧與科技(HPE)合作，透過HPE GreenLake為通訊服務提供者(CSP)提供MATRIXX數位商務(MATRIXX Digital Commerce)，HPE GreenLake是彈性即服務(elastic-as-a-service)平臺，可在本地、邊緣或主機代管處運行。

MATRIXX數位商務提供雲端原生、即時融合收費商務平臺，使CSP可以在Web規模層面具有競爭力。MATRIXX提供獨特的產品，使CSP可以快速行動，參與數位化活動，並提高營運效率。隨著Dish、瑞士電信(Swisscom)、Orange和Three等業界領先的服務提供者向雲端原生架構演進，以及開發適用於B2C、B2B和B2B2X的5G新商業模式，他們均已選擇MATRIXX作為其未來適用的貨幣化解決方案。

今年，高速、優質網路資源和加值服務的需求和消耗激增，並且隨著CSP投資於5G部署，這一需求和消耗將繼續增加。為了加快提供新服務，越來越多的CSP求助於雲端運算，以提供支援快速、持續開發和部署新服務和產品所需的作業敏捷性。利用HPE GreenLake，服務提供者將能從公共雲的敏捷性和經濟性與MATRIXX數位商務等高流量、低延遲任務關鍵型應用所需的本地基礎設施的安全性和效能的結合中受益。

HPE副總裁兼全球電信基礎設施總經理Claus Pedersen表示：「我們很高興與MATRIXX Software合作提供其創新的收費商務平臺。提供MATRIXX『即服務』再次證明HPE能夠為CSP帶來業務優勢，同時還讓他們擺脫資本支出投資和管理本地應用程式需面對的日常開銷和複雜性困擾。我們在HPE成熟的電信級基礎設施上提供所述優勢，同時使我們的客戶能夠靈活地擴充容量以滿足其業務需求。」

MATRIXX Software科技長Marc Price表示：「我們很高興與HPE合作，為競爭相當激烈的CSP市場帶來顛覆性主張。MATRIXX和HPE將合力打造最新的解決方案，使CSP能夠專注於商業和科技創新，這樣他們就可以迅速激起客戶的想像力，並增加市場佔有率。」

HPE GreenLake雲端服務為客戶提供強有力的基礎，可透過在本地、邊緣或主機代管處運行的「彈性即服務」平臺來推動數位轉型。HPE GreenLake將雲端的簡單性和敏捷性與混合IT所具有的治理、法規遵循和能見度相結合。HPE GreenLake提供一系列有助於加快創新的雲端服務，包括用於運算、容器管理、資料保護、高效能運算(HPC)、機器學習操作、聯網、SAP HANA以及儲存、虛擬桌面基礎架構(VDI)和虛擬機器(VM)等雲端服務。HPE GreenLake雲端服務業務正在快速成長，合約總價值已超過40億美元，銷售HPE GreenLake的合作夥伴達到700多個，包括《財星》500大企業在內的各行各業、各類規模的客戶逾1,000家。

關於MATRIXX Software

MATRIXX Software是通訊業5G貨幣化的全球領導者。MATRIXX服務全球許多最大的營運商集團、區域營運商和新興的數位服務提供者，所提供的雲端原生數位商務解決方案可促成無與倫比的商業和作業敏捷性。透過IT與網路的統一，MATRIXX提供網路級融合計費系統(CCS)，有助於高效的基礎架構超級擴充，以支援消費者服務、批發和企業市場。透過對卓越產品和客戶成功的不懈承諾，MATRIXX使企業能夠利用網路資產和業務敏捷性而在網路規模大獲成功。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。