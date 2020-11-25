MATRIXX Software与慧与科技合作，为通信服务提供商提供实时的“货币化即服务”

加州福斯特城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--5G货币化解决方案领域的全球领导者MATRIXX Software已与慧与科技(HPE)合作，通过HPE GreenLake向通信服务提供商(CSP)提供MATRIXX数字商务(MATRIXX Digital Commerce)，HPE GreenLake是弹性即服务(elastic-as-a-service)平台，可在本地、边缘或主机托管站点运行。

MATRIXX数字商务提供云原生、实时融合收费商务平台，使CSP可以在Web规模层面具有竞争力。MATRIXX提供独特的产品，使CSP可以快速转型，参与数字化活动，并提高运营效率。随着Dish、瑞士电信(Swisscom)、Orange和Three等业界领先的服务提供商向云原生架构演进，以及开发适用于B2C、B2B和B2B2X的5G新商业模式，他们均已选择MATRIXX作为其面向未来的货币化解决方案。

今年，高速、优质网络资源和增值服务的需求和消耗激增，并且随着CSP投资于5G部署，这一需求和消耗将继续猛增。为了加快提供新服务，越来越多的CSP求助于云计算，以提供支持快速、持续开发和部署新服务和产品所需的运营敏捷性。通过利用HPE GreenLake，服务提供商将从公共云的敏捷性和经济性与MATRIXX数字商务等高流量、低延迟任务关键型应用所需的本地基础设施的安全性和性能结合中受益。

HPE副总裁兼全球电信基础设施总经理Claus Pedersen表示：“我们很高兴与MATRIXX Software合作提供其创新的收费商务平台。提供MATRIXX‘即服务’再次证明HPE能够为CSP带来经营优势，同时还让他们摆脱资本支出投资和管理本地应用程序需面对的日常开销和复杂性困扰。我们通过HPE成熟的电信级基础设施提供所述优势，同时使我们的客户能够灵活地扩展容量以满足其业务需求。”

MATRIXX Software首席技术官Marc Price表示：“我们很高兴与HPE合作，为竞争相当激烈的CSP市场带来颠覆性主张。MATRIXX和HPE将合力打造最新的解决方案，使CSP能够专注于商业和技术创新，这样他们就可以迅速激起客户的想象力，并增加市场份额。”

HPE GreenLake云服务为客户提供强有力的基础，可通过在本地、边缘或主机托管站点运行的‘弹性即服务’平台来推动数字化转型。HPE GreenLake将云的简单性和敏捷性与混合IT所具有的治理、合规性和可见性相结合。HPE GreenLake提供一系列有助于加快创新的云服务，包括用于计算、容器管理、数据保护、高性能计算(HPC)、机器学习操作、联网、SAP HANA以及存储、虚拟桌面基础架构(VDI)和虚拟机(VM)等云服务。HPE GreenLake云服务业务正在快速增长，合同总价值已超过40亿美元，销售HPE GreenLake的合作伙伴达到700多个，包括《财富》500强公司在内的各行各业、各类规模的客户逾1,000家。

关于MATRIXX Software

MATRIXX Software是通信行业5G货币化的全球领导者。MATRIXX服务于全球许多最大的运营商集团、区域运营商和新兴的数字服务提供商，所提供的云原生数字商务解决方案可实现无与伦比的商业和运营敏捷性。通过IT与网络的统一，MATRIXX提供网络级融合计费系统(CCS)，可高效地实现基础架构的超级扩展，以支持消费者服务、批发和企业市场。通过对卓越产品和客户成功的不懈承诺，MATRIXX使企业能够利用网络资产和业务敏捷性而在网络规模大获成功。

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