WorldRemit 與Digicel International合作在太平洋島嶼提供行動錢包轉帳

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的全球數位支付提供商WorldRemit已與Digicel International合作，將為斐濟、薩摩亞和東加的客戶提供對行動錢包的國際轉帳。

全球的客戶現可透過digicelinternational.com向斐濟、薩摩亞和東加的Digicel MyCash行動錢包帳戶進行國際轉帳。收款人會在幾分鐘之內將款項安全接收到他們的行動錢包中，並可立即將收到的款項用於所需目的，包括購買商品或直接從MyCash錢包轉帳等。

Digicel International是提供全套服務的數位一站式服務提供者，使人們能夠透過交易來支援親人，使世界上各個角落的人能夠團聚在一起，縮短彼此之間的距離。該新的網站和應用程式可在同一個平臺上充值、匯款、支付帳單和進行其他交易。當客戶造訪digicelinternational.com時，他們將能夠直接匯款至MyCash錢包，這也是該太平洋群島數位生態系統的重要功能。

WorldRemit亞太區董事總經理Scott Eddington表示：「我們擁有協助客戶匯款給太平洋島嶼親朋好友的歷史並對此感到自豪，而與Digicel的新合作夥伴關係將加強我們的服務並為消費者提供更多選擇。此次合作夥伴關係的締結恰逢其時，因為旅行限制繼續衝擊旅遊業以及季節性工作者的流動，而新冠疫情已使消費者的行為朝向行動錢包等數位選項轉變。」

Eddington先生表示：「從長遠來看，像這樣的合作夥伴關係可幫助我們減少向太平洋的匯款成本，從而將更多的資金匯給家鄉的親人。這也有助於支援我們的金融普惠目標，確保收款人在沒有傳統銀行業務關係的情況下也能收到匯款。」

太平洋島國主要依靠匯款支付基本生活費用，其中對東加的匯款約占該國GDP的40%，根據世界銀行的資料，該比例為全世界最高。

據國際移民組織(IOM)*指出，由於匯款國和收款國的封鎖措施使得匯出和接收現金匯款變得更加困難，因此太平洋島嶼地區已大量轉向數位匯款。

Digicel International總經理Christophe Justens表示：「Digicel International對與WorldRemit的這種首選合作關係感到興奮。我們從事電話匯款（或充值）業務已有多年，我們希望找到能夠使客戶在匯款時獲得相同體驗的方法。」

Justens 先生表示：「我們希望為人們提供簡單透明的匯款與收款方式。有了這種合作夥伴關係，我們正好為所有客戶做到了這一點。銀行轉帳與匯款成本在太平洋群島仍然是個問題，而像我們現在透過行動錢包所提供的端到端數位體驗，將顯著降低客戶的匯款成本，從而改善他們的日常生活。」

行動匯款服務透過Digicel International網站和App提供，App可透過Google Play和App Store下載。如需匯款，客戶只需造訪Digicel International網站或打開Digicel International應用程式並選擇「匯款」選項，再按照螢幕上的步驟操作。選擇目的地後，客戶在進行行動轉帳時應選擇「Digicel行動帳戶」。收款人可直接透過手機上的Digicel MyCash錢包接收匯款。

*參考資料：https://weblog.iom.int/now-time-reduce-remittance-costs

關於WorldRemit

WorldRemit是首屈一指的全球支付公司。我們實施線上國際匯款，顛覆了以前由線下的傳統參與者主導的行業，從而使國際匯款更安全、更快捷、成本更低。目前，我們可從50個國家匯款至150個國家，在全球6,500個匯款通道中運作，在全球擁有1,100多名員工。

在發送端，WorldRemit是100%數位化（無現金），提高了便利性並強化安全性。對於匯款接收者，該公司提供廣泛的選擇，包括銀行存款、實收現金、行動電話充值和行動理財。

WorldRemit由Accel、TCV和Leapfrog提供支援。總部位於英國倫敦，業務遍及全球，包括美國、加拿大、南非、日本、新加坡、菲律賓、澳洲和紐西蘭。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.worldremit.com。

關於Digicel

Digicel International是提供全套數位服務的數位一站式服務提供者，使人們能夠透過日常交易，為無論身處何地的親人提供支援，從而使世界各個角落的人能夠團聚在一起。

Digicel International提供諸如充值、國際電話、帳單支付、數位卡之類的數位服務，以加強客戶與家人的聯繫。

Digicel International是PRISM Holdings的一部分，後者是聖露西亞的金融巨擘，於2015年與Digicel合作。自此，Digicel International持續成長和擴大其金融服務範圍。PRISM Group自1993年以來一直協助客戶將小創意變成大業務。

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