WorldRemit携手Digicel International在太平洋岛屿实现移动钱包转账

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先数字支付提供商WorldRemit已与Digicel International开展合作，将为斐济、萨摩亚和汤加的客户提供向手机钱包进行国际转账的支持。

在全球范围内，客户现可通过digicelinternational.com向斐济、萨摩亚和汤加的Digicel MyCash移动钱包帐户进行国际转账。接收方会在几分钟之内将款项安全接收到他们的移动钱包中，并可立即将收到的款项用于所需目的，包括购买商品或直接从MyCash钱包中转账等。

Digicel International是提供一整套服务的数字一站式服务提供商，使人们能够通过交易来支持亲人，使他们能够从世界各个角落汇聚在一起，从而缩短了彼此之间的距离。该新的网站和应用可在同一个平台上实现充值、汇款、账单支付和其他交易。当客户访问digicelinternational.com时，他们将能够直接向MyCash钱包汇款，这也是该太平洋群岛数字生态系统的重要功能。

WorldRemit亚太区董事总经理Scott Eddington表示：“我们具有帮助客户向其太平洋岛屿亲朋好友汇款的历史，我们为此感到自豪，而与Digicel的新伙伴关系将加强我们的服务并为消费者提供更多选择。此次伙伴关系的缔结恰逢其时，因为旅行限制继续影响着旅游业以及周期性工作人员的流动，而新冠疫情已使消费者的行为朝着移动钱包等数字选项转变。”

Eddington先生表示：“从长远来看，像这样的伙伴关系可帮助我们减少向太平洋的汇款成本，从而将更多的资金汇给家乡的亲人。这也有助于支持我们的金融普惠目标，确保收款人在没有传统银行业务关系的情况下也能收到汇款。”

太平洋岛国主要依靠汇款支付基本生活费用，其中向汤加的汇款约占该国GDP的40%，根据世界银行的数据，该比例为全世界最高。

据国际移民组织(IOM)*指出，由于汇款国和收款国的封锁措施使得汇出和接收现金汇款变得更加困难，因此太平洋岛屿地区已大量转向数字汇款。

Digicel International总经理Christophe Justens表示：“Digicel International对与WorldRemit的这种首选合作关系感到兴奋。我们从事电话汇款（或充值）业务已有多年，我们希望找到一种能够使客户在汇款时获得相同体验的方法。”

Justens 先生表示：“我们希望为人们提供一种简单透明的汇款与收款方式。通过这种合作关系，我们正好为所有客户做到了这一点。银行转账与汇款成本在太平洋群岛仍然是个问题，而像我们现在通过移动钱包所提供的端到端数字体验，将显著降低客户的汇款成本，从而改善他们的日常运营。”

移动汇款服务通过Digicel International网站和App提供，App可通过Google Play和App Store下载。如需汇款，客户只需访问Digicel International网站或打开Digicel International应用程序并选择“汇款”选项，再按照屏幕上的步骤进行操作。选择目的地后，客户在进行移动转账时应选择“Digicel移动账户”。收款人可通过手机上的Digicel MyCash钱包直接接收汇项。

*参考资料：https://weblog.iom.int/now-time-reduce-remittance-costs

关于WorldRemit

WorldRemit是一家领先的全球支付公司。我们通过实施在线国际汇款，颠覆了以前由离线的传统参与者主导的行业，从而使国际汇款更安全、更快捷、成本更低。目前，我们可从50个国家汇款至150个国家，在全球6,500个汇款通道中运营，在全球拥有1,100多名员工。

在发送端，WorldRemit实现了100%数字化（无现金），提高了便利性并增强了安全性。对于汇款接收者，该公司提供了广泛的选择，包括银行存款、实收现金、移动电话充值和移动货币。

WorldRemit由Accel、TCV和Leapfrog提供支持。其总部位于英国伦敦，业务遍及全球，包括美国、加拿大、南非、日本、新加坡、菲律宾、澳大利亚和新西兰。

如需了解更多信息，请访问www.worldremit.com。

关于Digicel

Digicel International是提供一整套数字服务的数字一站式服务提供商，使人们能够通过日常交易为无论身处何地的亲人提供支持，从而将人们从世界各个角落汇聚在一起。

Digicel International提供诸如充值、国际电话、账单支付、数字卡之类的数字服务，以加强客户与家人的联系。

Digicel International是PRISM Holdings的一部分，后者是圣卢西亚的金融巨头，于2015年与Digicel合作。自此，Digicel International一直在发展和扩大其金融服务范围。PRISM Group自1993年以来一直帮助客户将小创意变成大业务。

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