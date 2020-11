Největší pojištěná kryptoměna na světě podpořená průmyslovými titány, Bitcoin Latinum, spuštěna

Palo Alto (Kalifornie)--(BUSINESS WIRE)--Bitcoinový fork (vidlice) nové generace, s názvem Bitcoin Latinum, který má být schopen masivního objemu transakcí, správy digitálních aktiv, kybernetického zabezpečení a kapacity, ohlašuje své oficiální předprodejní spuštění. Bitcoin Latinum pro obchodování označen symbolem LTNM s celkovým počtem LTNM [ověřitelné LTNM].

Bitcoin Latinum je nyní v předprodeji na bitcoinlatinum.com a na burzách bude k dispozici v roce 2021.

Bitcoin Latinum je vylepšená bitcoinová vidlice, jejíž algoritmy a infrastruktura překonává bariéry a rychlostní limity, které brání některým virtuálním měnám v praktickém použití v reálném čase. Bitcoin Latinum proniká do nové vlny krypto DeFi (decentralizovaného finance) díky roli, kterou hraje při nezávislých digitálních transakcích. Podle informacích z burzy NASDAQ celkový trh s kryptoměnou související s DeFi před nedávnem překročil hranici 14 miliard amerických dolarů, oproti 1 miliardě v únoru 2020.

Tokeny Bitcoin Latinum jsou součástí blockchainového ekosystému přijímaného společnostmi v oblasti médií, her, úložiště, cloudu a telekomunikací. Bitcoin Latinum tokeny budou spotřebiteli zaměnitelné v každé z těchto dodavatelských či partnerských sítí. Bitcoin Latinum navíc vylepšuje zabezpečení právě probíhajících transakcí a ochranu těžebních uzlů založenou na technologii skenování paměti. Dále usiluje o snížení nákladů na bitcoinové transakce z dolarů na centy u řetězcových transakcí a o ještě nižší náklady na okamžité transakce.

Společnost Marsh & McLennan, která se řadí mezi světovou špičku specializovaných pojišťovacích makléřů a rizikových poradců, byla jmenována k zajištění komplexního pojistného programu pro Bitcoin Latinum. Pojištění bude sjednáno asijským zastoupením Marsh Asia a má chránit držitele kryptoměny v případě krádeže zvenčí či vnitřní tajné dohody, potenciálně až do plné hodnoty jejich podílů. Díky tomuto promyšlenému pojistnému krytí se Bitcoin Latinum stane největším pojištěným digitálním aktivem na světě.

Pro Bitcoin Latinum bude zásadní i fond Draper Dragon Fund, který v minulosti investoval do blockchainových společností Telegram, Ledger, Vechain, Ultrain, Aelf a Token Insight. „Partnerství se společnostmi Marsh, Monsoon a Bitcoin Latinum by ještě více rozšířilo naše portfolio digitálních aktiv,“ prohlásil Richard Wang, řídící partner fondu Dragon Digital Fund. Draper Dragon je rozšířením sítě Draper Venture Network (DVN) podporované miliardářem Timem Draperem, který je často považován za jednoho z nejúspěšnějších investorů rizikového kapitálu na světě.

Bitcoin Latinum si osvojí i cenou Akademie oceněné studio Cross Creek Media. Společnost Cross Creek celosvětově vydělala prodejem lístků více než 1,7 miliardy amerických dolarů. Studio Cross Creek Media, které má dlouhodobé vztahy se společnostmi Sony Pictures Entertainment a Universal Pictures, naposledy rozšířilo svá digitální aktiva ve filmu, televizi a duševním vlastnictví se společností Monsoon Blockchain & Marsh. Společnost Cross Creek také spolufinancovala/produkovala filmy, jako je například oscarová Černá labuť a stála za filmy jako Barry Seal: Nebeský gauner, Everest a Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Timmy Thompson, generální ředitel studia Cross Creek Media, uvedl: „Vzhledem k tomu, že pokračujeme ve vývoji oceňovaných děl, jsme z Bitcoin Latinum a jeho schopností jako pojištěného tokenu jsme velmi nadšení. Portfolio investic naší společnosti do nových digitálních technologií nás dokonale posouvá k tomu, abychom mohli využívat odvětví digitálních aktiv v médiích a hrách.“

Správcem digitálních aktiv nového tokenu Bitcoin Latinum bude hongkongská platforma Hex Trust, špička v úschově digitálních aktiv bankovního sektoru. Společnost Hex Trust byla vybudována s ohledem na banky a finanční instituce a nabízí hardwarové bezpečnostní moduly od IBM a je připojena k platební síti SWIFT. Před nedávnem se společnost spojila s milánským světovým lídrem SIA, který každoročně zpracovává více než 14 miliard amerických dolarů v digitálních platbách a více než 16 miliard amerických dolarů v transakcích s institucionálními službami.

Implementace blockchainu a kryptoměn v bankovním a finančním sektoru se v posledních dvou letech neustále zvyšuje. Společnost JPMorgan Chase (2,98 bilionu AUM) nedávno zprovoznila digitální měnu pro velké technologické klienty a PayPal nyní umožní svým téměř 350 milionům uživatelů nakupovat a prodávat hlavní kryptoměny včetně bitcoinů. Blockchainovou síť Spunta si již osvojilo mnoho italských bank a uvádí se, že její digitální verze pro měnu jüan je testována Čínskou lidovou bankou.

Tržní kapitalizace bitcoinů se blíží 200 miliardám amerických dolarů a tvoří přibližně 84 % trhu s kryptoměnami. Bitcoin nedávno vyletěl nad 18.000 amerických dolarů za token, což svědčí o silném býčím trhu. Začátkem letošního roku Gartner uvedl, že technologie blockchain vytvoří do roku 2025 obchodní hodnotu v hodnotě více než 176 miliard amerických dolarů a do roku 2030 3,1 bilionu dolarů. Globální aktiva, která by mohla být potenciálně digitalizována, jsou v řádu bilionů dolarů.

Začlenění bitcoinů a kryptoměn do přeshraničního toku transakcí digitálních aktiv v USA a Asii exponenciálně roste. Monsoon Blockchain, asijská premiérová blockchainová společnost, využije Bitcoin Latinum v jejich rozsáhlém ekosystému a plánu digitálních obchodů s aktivy. Společnost Monsoon se zaměřuje na to, aby se stala první společností, která přijme vysoce zabezpečenou decentralizovanou správu aktiv. Začátkem tohoto roku navázala společnost významná partnerství v oblasti blockchainu a digitálních aktiv s vládami, telekomunikacemi, médii a zábavním a fintech průmyslovým odvětvím.

POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ ÚČELY; NEJEDNÁ SE O INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ. Prezentované informace o Bitcoin Latinum slouží pouze pro vzdělávací a informační účely a NEMĚLY by být vykládány jako nabídky nebo výzvy týkající se cenných papírů, ani se na ni nelze spoléhat jako na osobní investiční radu. Bitcoin Latinum důrazně doporučuje, abyste se před jakýmkoli investičním rozhodnutím poradili s licencovaným nebo registrovaným profesionálem.

