Lanciato Bitcoin Latinum quale maggiore criptovaluta assicurata al mondo appoggiata da giganti del settore

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Annunciato il lancio ufficiale pre-vendita di Bitcoin Latinum, il fork di Bitcoin di prossima generazione con prestazioni straordinarie in termini di volume di transazioni, gestione di asset digitali, cibersicurezza e capacità. Bitcoin Latinum verrà negoziato sotto il simbolo LTNM con un’offerta totale di 888.888.888 LTNM [verificabile da LTNM].

Bitcoin Latinum è disponibile pre-vendita adesso su bitcoinlatinum.com e sarà disponibile sui mercati nel 2021.

Bitcoin Latinum è un fork di Bitcoin di livello superiore. L’algoritmo e l’infrastruttura di Bitcoin Latinum abbattono le barriere e spingono oltre i limiti della velocità che hanno impedito ad alcune valute virtuali di raggiungere un utilizzo pratico in tempo reale. Bitcoin Latinum sfrutta la nuova ondata di finanza decentralizzata (decentralized finance, DeFi) nel settore delle criptovalute per il suo ruolo relativamente alle transazioni digitali indipendenti. Secondo il Nasdaq, il valore complessivo del segmento DeFi del mercato delle criptovalute, pari a 1 miliardo di dollari nel febbraio del 2020, ha superato di recente i 14 miliardi di dollari.

I token Bitcoin Latinum fanno parte di un ecosistema blockchain adottato da aziende operanti nei settori dei media, dei giochi, dell’archiviazione, del cloud e delle telecomunicazioni. I token Bitcoin Latinum saranno utilizzati dai consumatori in modo intercambiabile entro ciascuna di queste reti di partner/fornitori. Bitcoin Latinum accresce inoltre la sicurezza delle transazioni in corso e la protezione dei nodi di mining sfruttando la tecnologia di scansione della memoria. Inoltre, Bitcoin Latinum permetterà di ridurre il costo per transazione in Bitcoin da dollari a centesimi per le transazioni on-chain con commissioni ancora più basse per le transazioni su reti lampo.

Marsh & McLennan, uno dei maggiori broker assicurativi specializzati e consulenti in materia di gestione dei rischi a livello mondiale, è stata incaricata dello sviluppo di un programma assicurativo esaustivo per Bitcoin Latinum. La copertura assicurativa, che sarà predisposta da Marsh Asia, proteggerà i titolari di Bitcoin Latinum in caso di furto esterno e collusione interna, potenzialmente fino al pieno valore delle loro partecipazioni. Tale copertura assicurativa renderà Bitcoin Latinum il maggiore asset digitale assicurato al mondo.

Draper Dragon Fund svolgerà un ruolo importante per quanto concerne Bitcoin Latinum. Draper Dragon Fund ha investito nelle società blockchain Telegram, Ledger, Vechain, Ultrain, Aelf e Token Insight. “ La collaborazione con Marsh, Monsoon e Bitcoin Latinum si tradurrebbe in un’ulteriore espansione del nostro portafoglio di asset digitali”, ha riferito Richard Wang, socio gerente presso Dragon Digital Fund. Draper Dragon è un’estensione della rete denominata Draper Venture Network (DVN) che gode del sostegno del miliardario Tim Draper, il quale è ampiamente riconosciuto quale uno dei venture capitalist di maggior successo al mondo.

Bitcoin Latinum verrà adottato dallo studio vincitore di diversi premi Oscar Cross Creek Media. Gli incassi al botteghino di Cross Creek superano 1,7 miliardi di dollari a livello mondiale. Cross Creek Media, che collabora da tempo con Sony Pictures Entertainment e Universal Pictures, ha ampliato recentemente il suo portafoglio di asset digitali nei settori cinematografico, televisivo e della proprietà intellettuale attraverso Monsoon Blockchain & Marsh. Cross Creek ha cofinanziato/coprodotto opere cinematografiche come il film vincitore di un Oscar Il cigno nero (titolo originale: Black Swan) e ha collaborato ai grandi successi Barry Seal - Una storia americana (titolo orinale: American Made) , Everest , e La battaglia di Hacksaw Ridge (titolo originale: Hacksaw Ridge) . Timmy Thompson, amministratore delegato di Cross Creek Media, ha dichiarato: “ Accogliamo con vivo entusiasmo Bitcoin Latinum e le sue capacità come token assicurato, mentre continuiamo a sviluppare titoli premiati. Il portafoglio di investimenti in nuove tecnologie mediatiche di Cross Creek ci permetterà di sfruttare appieno le opportunità offerte dal segmento degli asset digitali nei settori dei media e dei giochi”.

Bitcoin Latinum ha selezionato Hex Trust di Hong Kong, la maggiore piattaforma di custodia di asset digitali per il settore bancario, come custode degli asset digitali per il nuovo token. Pensato per banche e istituti finanziari, Hex Trust offre moduli per la sicurezza hardware di IBM ed è connesso alla rete di pagamento SWIFT. Hex Trust ha stretto di recente una collaborazione con SIA, leader globale con sede a Milano che elabora, su base annua, oltre 14 miliardi di dollari in pagamenti digitali e oltre 16 miliardi di dollari in transazioni associate a servizi istituzionali.

L’implementazione della tecnologia blockchain e delle criptovalute nei settori bancario e finanziario ha registrato un aumento costante negli ultimi due anni. JPMorgan Chase (con un patrimonio gestito pari a 2,98 bilioni di dollari) ha lanciato recentemente una valuta digitale per le grandi società tecnologiche sue clienti, mentre PayPal permetterà ora ai suoi quasi 350 milioni di utenti di acquistare e vendere le principali criptovalute, tra cui Bitcoin. La rete blockchain Spunta è già stata adattata da numerose banche italiane e sembra che la Banca Popolare Cinese stia valutando una versione digitale dello yuan.

La capitalizzazione di mercato del Bitcoin sta per raggiungere i 200 miliardi di dollari e rappresenta approssimativamente l’84% del mercato delle criptovalute. Il Bitcoin ha registrato recentemente un’impennata salendo a più di 18.000 dollari per token, a conferma di un mercato in forte rialzo. Verso gli inizi dell’anno in corso, Gartner ha dichiarato che la tecnologia blockchain genererà un volume d’affari il cui valore supererà 176 miliardi di dollari entro il 2025 e 3,1 bilioni di dollari entro il 2030. Ci sono bilioni di dollari in asset a livello globale che potrebbero essere potenzialmente digitalizzati.

L’incorporazione del Bitcoin e delle criptovalute nel flusso di scambi transfrontalieri di asset digitali negli Stati Uniti e in Asia sta aumentando in maniera esponenziale. Monsoon Blockchain, la più prestigiosa società blockchain dell’Asia, adatterà Bitcoin Latinum nel suo vasto ecosistema e nelle sue transazioni future di asset digitali. Monsoon intende affermarsi quale la società che spianerà la strada all’adozione di una gestione decentralizzata degli asset altamente sicura. Monsoon Blockchain ha instaurato quest’anno importanti rapporti di collaborazione con governi e con operatori dei settori delle telecomunicazioni, dei media e dell’intrattenimento e fintech nelle aree della tecnologia blockchain e degli asset digitali.

ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI EDUCATIVI E INFORMATIVI; QUANTO QUIVI RIPORTATO NON COSTITUISCE CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI. Qualsiasi informazione relativa a Bitcoin Latinum è fornita esclusivamente per scopi educativi e informativi e NON deve essere interpretata come un’offerta o una sollecitazione relativa a titoli, né vi si deve fare affidamento quale consulenza personalizzata in materia di investimenti. Bitcoin Latinum raccomanda vivamente ai lettori di consultare un professionista autorizzato o iscritto all’albo prima di assumere una qualsiasi decisione d’investimento.

