Bitcoin Latinum wird mit Unterstützung von führenden Industrieunternehmen zur weltweit größten versicherten Krypto-Währung

PALO ALTO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Bitcoin Latinum, der Bitcoin-Zweig der nächsten Generation, der in der Lage ist, ein massives Transaktionsvolumen, Digital Asset Management, Cyber-Sicherheit und Kapazität zu gewährleisten, kündigt seinen offiziellen Vorverkaufsstart an. Bitcoin Latinum wird unter dem Symbol LTNM mit einem Gesamtvolumen von 888.888.888 LTNM [durch LTNM nachprüfbar] gehandelt.

Bitcoin Latinum ist jetzt zum Vorverkauf auf bitcoinlatinum.com verfügbar und wird 2021 im Handel erhältlich sein.

Bitcoin Latinum ist ein verbesserter Bitcoin-Zweig. Der Bitcoin Latinum-Algorithmus und die Infrastruktur überwinden Barrieren und Geschwindigkeitsbegrenzungen, die einige virtuelle Währungen daran gehindert haben, eine praktische Nutzung in Echtzeit zu ermöglichen. Bitcoin Latinum nutzt die neue Welle von Krypto DeFi – dezentralisierte Finanzen – um seine Rolle bei unabhängigen digitalen Transaktionen wahrzunehmen. Laut Nasdaq hat der gesamte DeFi-Markt für Krypto-Währungen kürzlich 14 Milliarden USD überschritten, gegenüber 1 Milliarde USD im Februar 2020.

Die Bitcoin-Latinum-Token sind Teil eines Blockchain-Ökosystems, das von Unternehmen der Medien-, Spiele-, Speicher-, Cloud- und Telekommunikationsbranche eingeführt wird. Die Bitcoin-Latinum-Token werden in jedem dieser Partner-/Lieferanten-Netzwerke von Verbrauchern untereinander austauschbar verwendet. Darüber hinaus bietet Bitcoin Latinum zusätzliche Sicherheit bei Inflight-Transaktionen und einen verbesserten Mining-Node-Schutz auf der Basis von Speicher-Scanning-Technologie. Darüber hinaus will Bitcoin Latinum die Kosten einer Bitcoin-Transaktion von Dollar auf Cent für On-Chain-Transaktionen und für Lightning-basierte Transaktionen sogar noch weiter senken.

Marsh & McLennan, einer der weltweit führenden Spezialversicherungsmakler und Risikoberater, wurde damit beauftragt, ein umfassendes Versicherungsprogramm für Bitcoin Latinum zu entwickeln. Der Versicherungsschutz, der von Marsh Asia ausgearbeitet werden soll, wird Bitcoin-Latinum-Inhaber gegen externen Diebstahl und interne Absprachen schützen, möglicherweise bis zur Höhe des vollen Wertes ihrer Bestände. Dieser geplante Versicherungsschutz wird Bitcoin Latinum zum weltweit größten versicherten digitalen Vermögenswert machen.

Der Draper Dragon Fund wird eine wichtige Rolle für Bitcoin Latinum spielen. Der Draper Dragon Fund hat in die Blockchain-Unternehmen Telegram, Ledger, Vechain, Ultrain, Aelf und Token Insight investiert. „ Die Partnerschaft mit Marsh, Monsoon und Bitcoin Latinum würde unser digitales Asset-Portfolio weiter ausbauen“, sagte Richard Wang, Managing Partner des Dragon Digital Fund. Draper Dragon ist eine Erweiterung des Draper Venture Network (DVN), das vom Milliardär Tim Draper finanziert wird, der oftmals als einer der erfolgreichsten Risikokapitalgeber der Welt angesehen wird.

Das mit dem Academy Award ausgezeichnete Studio Cross Creek Media hat Bitcoin Latinum eingeführt. Cross Creek hat weltweit über 1,7 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Cross Creek Media, das langfristige Beziehungen zu Sony Pictures Entertainment und Universal Pictures unterhält, hat vor kurzem seine digitalen Vermögenswerte in den Bereichen Film, Fernsehen und IP mit Monsoon Blockchain & Marsh erweitert. Cross Creek war Kofinanzier/Produzent von Filmen wie dem Oscar-Gewinner Black Swan und stand hinter den Hits American Made, Everest, und Hacksaw Ridge. Timmy Thompson, CEO von Cross Creek Media, erklärte:„ Wir sind sehr begeistert von Bitcoin Latinum und seinen Fähigkeiten als versichertes Zahlungsmittel im Rahmen der weiteren Entwicklung preisgekrönter Produkte. Das Portfolio von Cross Creek, das Investitionen in neue Medientechnologien umfasst, versetzt uns in die perfekte Ausgangsposition, um von den Vorteilen des Digital-Asset-Sektors im Medien- und Gaming-Bereich zu profitieren.“

Bitcoin Latinum hat den Hex Trust in Hongkong, die führende Depotplattform für digitale Vermögenswerte für den Bankensektor, als Verwahrer für den neuen Token ausgewählt. Hex Trust wurde speziell für Banken und Finanzinstitute entwickelt, bietet Hardware-Sicherheitsmodule von IBM und ist an das SWIFT-Zahlungsnetzwerk angeschlossen. Kürzlich ist Hex Trust eine Partnerschaft mit dem in Mailand ansässigen Weltmarktführer SIA eingegangen, der jedes Jahr digitale Zahlungen im Wert von über 14 Milliarden USD und Transaktionen für institutionelle Dienstleistungen im Wert von über 16 Milliarden USD abwickelt.

Die Einführung der Blockchaintechnologie und von Kryptowährungen im Banken- und Finanzsektor hat in den letzten zwei Jahren stetig zugenommen. JPMorgan Chase (2,98 Billionen USD AUM) hat vor kurzem eine digitale Währung für große Technologiekunden eingeführt, und PayPal wird seinen fast 350 Millionen Benutzern nun den Kauf und Verkauf wichtiger Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, ermöglichen. Das Blockchain-Netzwerk Spunta ist bereits von vielen italienischen Banken adaptiert worden, und es wird berichtet, dass eine digitale Version des Yuan von der People's Bank of China getestet wird.

Die Marktkapitalisierung von Bitcoin nähert sich 200 Milliarden USD und macht etwa 84 % des Marktes für Krypto-Währungen aus. Bitcoin ist kürzlich auf über 18.000 USD pro Token in die Höhe geschossen, was einen starken Hausse-Markt erkennen lässt. Anfang dieses Jahres erklärte Gartner, dass die Blockchain-Technologie bis 2025 einen Geschäftswert von mehr als 176 Milliarden USD und bis 2030 von 3,1 Billionen USD generieren wird. Weltweit liegen Billionen von Dollar an Vermögenswerten vor, die potenziell digitalisiert werden könnten.

Die Eingliederung von Bitcoin und Kryptowährungen in den grenzüberschreitenden Fluss digitaler Vermögenswerte in den USA und Asien hat exponentiell zugenommen. Monsoon Blockchain, Asiens führendes Unternehmen im Bereich der Blockchain, wird Bitcoin Latinum in sein umfangreiches Ökosystem und seine Pipeline von Digital Asset Deals integrieren. Monsoon konzentriert sich darauf, das Unternehmen zu einem Vorreiter bei der Einführung eines hochsicheren dezentralisierten Asset-Managements zu werden. Zu Beginn dieses Jahres schloss Monsoon Blockchain wichtige Partnerschaften im Bereich Blockchain und Digital Assets mit Regierungen, der Telekommunikations-, Medien- und Unterhaltungs- sowie der Fintech-Industrie.

NUR ZU BILDUNGS- UND INFORMATIONSZWECKEN; KEINE ANLAGEBERATUNG. Alle angebotenen Bitcoin Latinum sind ausschließlich für Bildungs- und Informationszwecke bestimmt und sollten NICHT als ein wertpapierbezogenes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder als persönliche Anlageberatung ausgelegt werden. Bitcoin Latinum empfiehlt Ihnen dringend, einen lizenzierten oder eingetragenen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.

