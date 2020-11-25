Elliptic Labs 和 PC 原始设备制造商签署无接触手势交互概念验证合同

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--Elliptic Labs（OSE：ELABS-ME）今天宣布与三大PC制造商之一签署首份无触摸手势交互概念验证合同。 这是公司与大型PC制造商签订的第四份合同。合同旨在将Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台集成到客户的设备中，该平台包括AI虚拟手势传感器和AI虚拟存在检测传感器。

Elliptic Labs的AI虚拟智能传感交互平台使用户可以通过无接触3D手势与设备进行交互，还可以使设备感知用户何时靠近屏幕，从而使设备可以预测用户的需求。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen对此表示：“ 有了这项协议，我们将与同一公司内的商业和消费者部门紧密合作。 因为他们的目标是将我们的技术搭载到高端和低端所有设备上。我们的软件传感器不仅满足了价位和性能的要求，而且可将情境感知功能广泛部署到笔记本电脑制造商的所有产品线，并实现无接触手势交互。硬件传感器可能会试图复制我们的某些功能，但是由于它们是物理的，因此它们需要供应链，有视角限制，而且成本更高。”

Elliptic Labs使用AI和超声波（通过设备的内置扬声器和麦克风进行传输）来感知用户及其周围环境。然后，将这些信息由Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台进行分析，该平台将超声波中的数据转换为不同的用户体验。Elliptic Labs的专利技术旨在实现稳定，高性能和高性价比的快速拓展，目前在全球已有超过1亿台设备使用我们的技术。

关于我们

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于挪威奥斯陆大学(Oslo University)的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利是在挪威开发的，完全归公司所有。