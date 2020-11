PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Bitcoin Latinum, la fourchette à Bitcoin de nouvelle génération capable de gérer un volume de transactions massif, des actifs numériques, de la cybersécurité et de la capacité, annonce son lancement officiel en prévente. Bitcoin Latinum se négociera sous le symbole LTNM avec une offre totale de 888 888 888 LTNM [vérifiable par LTNM].

Bitcoin Latinum est dès à présent disponible en prévente sur bitcoinlatinum.com et sera disponible en bourse en 2021.

Bitcoin Latinum est une fourchette à Bitcoin améliorée. L’algorithme et l’infrastructure Bitcoin Latinum brisent les barrières et les limites de vitesse qui ont empêché certaines monnaies virtuelles de parvenir à une utilisation pratique et en temps réel. Bitcoin Latinum puise dans la nouvelle vague de crypto DeFi (la finance décentralisée) pour son rôle dans les transactions numériques indépendantes. Selon le Nasdaq, le marché total de la cryptomonnaie lié à DeFi a récemment dépassé les 14 milliards USD, contre 1 milliard de dollars en février 2020.

Les jetons Bitcoin Latinum font partie d’un écosystème de blockchain adopté par les entreprises des médias, des jeux, du stockage, du cloud et des télécommunications. Les jetons Bitcoin Latinum seront utilisés de manière interchangeable sur chacun de ces réseaux de partenaires/fournisseurs par les consommateurs. En outre, Bitcoin Latinum ajoute une sécurité autour des transactions en vol et une protection améliorée des nœuds de minage, basée sur la technologie d’analyse de la mémoire. En outre, Bitcoin Latinum vise à réduire le coût d’une transaction Bitcoin : quelques centimes au lieu de dollars pour les transactions en chaîne, et des taux encore plus bas pour les transactions basées sur la foudre.

Marsh & McLennan, l’un des principaux courtiers et conseillers en assurances spécialisées, au monde, a été chargé de mettre en place un programme d’assurance complet pour Bitcoin Latinum. La couverture d’assurance, qui sera organisée par Marsh Asia, offrira une protection aux détenteurs de Bitcoin Latinum en cas de vol externe et de collusion interne, pouvant aller jusqu’à la valeur totale de leurs avoirs. La couverture d’assurance envisagée fera de Bitcoin Latinum le plus grand actif numérique assuré au monde.

Draper Dragon Fund jouera un rôle majeur avec Bitcoin Latinum. Draper Dragon Fund a investi dans les sociétés de blockchain Telegram, Ledger, Vechain, Ultrain, Aelf et Token Insight. « Le partenariat avec Marsh, Monsoon et Bitcoin Latinum élargirait encore notre portefeuille d’actifs numériques », a indiqué Richard Wang, directeur associé de Dragon Digital Fund. Draper Dragon est une extension du Draper Venture Network (DVN) soutenu par le milliardaire Tim Draper, souvent considéré comme l’un des capital-risqueurs les plus prospères au monde.

Le studio Cross Creek Media, lauréat d’un Oscar, a adopté Bitcoin Latinum. Cross Creek a dégagé plus de 1,7 milliard USD au box-office mondial. Cross Creek Media, qui entretient des relations à long terme avec Sony Pictures Entertainment et Universal Pictures, a récemment étendu ses actifs numériques au cinéma, à la télévision et à la propriété intellectuelle avec Monsoon Blockchain & Marsh. Cross Creek a été co-financier / producteur de films tels que l’oscarisé Black Swan et a soutenu les films à succès American Made, Everest, et Hacksaw Ridge. Timmy Thompson, PDG de Cross Creek Media, a confié pour sa part : « Nous sommes très enthousiastes quant à Bitcoin Latinum et ses capacités en tant que jeton assuré, alors que nous continuons à développer des propriétés primées. Le portefeuille d’investissements de Cross Creek dans les nouvelles technologies des médias nous positionne parfaitement pour tirer parti du secteur des actifs numériques dans les médias et les jeux. »

Bitcoin Latinum a choisi Hex Trust de Hong Kong, la principale plateforme de gestion d’actifs numériques pour le secteur bancaire, comme dépositaire d’actifs numériques pour le nouveau jeton. Conçu pour les banques et les institutions financières, Hex Trust propose des modules de sécurité matérielle d’IBM et est connecté au réseau de paiement SWIFT. Hex Trust vient de s’associer au leader mondial basé à Milan, SIA, qui traite plus de 14 milliards USD en paiements numériques et plus de 16 milliards USD en transactions de services institutionnels chaque année.

Le développement de la blockchain et des cryptomonnaies dans les secteurs bancaire et financier n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières années. JPMorgan Chase (2,98 billions USD AUM) a récemment lancé une monnaie numérique pour les grands clients technologiques, et PayPal permettra désormais à ses près de 350 millions d’utilisateurs d’acheter et de vendre les principales cryptomonnaies, y compris Bitcoin. Le réseau blockchain Spunta a déjà été adapté par de nombreuses banques italiennes, et on signale que la Banque populaire de Chine est en train de tester une version numérique du Yuan.

La capitalisation boursière de Bitcoin approche les 200 milliards USD et représente environ 84 % du marché de la cryptomonnaie. Le Bitcoin a récemment grimpé en flèche pour atteindre plus de 18 000 USD par jeton, ce qui atteste d’un solide marché haussier. Gartner a déclaré en début d’année que la technologie blockchain allait créer plus de 176 milliards USD de valeur commerciale d’ici 2025, et 3,1 billions USD d’ici 2030. Des billions USD d’actifs mondiaux pourraient potentiellement être numérisés.

L’incorporation de Bitcoin et de cryptomonnaies dans le flux des transactions transfrontalières d’actifs numériques aux États-Unis et en Asie a augmenté de façon exponentielle. Monsoon Blockchain, première société de blockchain en Asie, va adapter Bitcoin Latinum dans son vaste écosystème et son pipeline de transactions d’actifs numériques. Monsoon vise à devenir la société pionnière dans l’adoption d’une gestion d’actifs décentralisée hautement sécurisée. En début d’année, Monsoon Blockchain a, dans le secteur de la blockchain et des actifs numériques, formé des partenariats majeurs avec les gouvernements, les télécommunications, les médias et le divertissement, et les industries de la fintech.

À DES FINS ÉDUCATIVES ET D’INFORMATION UNIQUEMENT ; PAS DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT. Tout Bitcoin Latinum proposé est uniquement à des fins éducatives et informatives, et ne doit PAS être interprété comme une offre ou une sollicitation liée aux valeurs mobilières, ni être considéré comme un conseil en investissement personnalisé. Bitcoin Latinum vous recommande vivement de consulter un professionnel agréé ou enregistré avant de prendre toute décision d’investissement.

