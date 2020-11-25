比特幣Latinum在業界巨擘的支持下推出，成為世界上最大的投保加密貨幣

帕洛阿爾托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--比特幣Latinum是能夠實現海量交易量、數位資產管理、網路安全和儲存容量的下一代比特幣分叉，宣佈其正式預售發佈。比特幣Latinum將以符號LTNM交易，總供應量為888,888,888LTNM[可由LTNM驗證]。

比特幣Latinum現在 www.bitcoinlatinum.com 預售，並將於2021年在交易所上市。

比特幣Latinum是比特幣的一個增強分叉。比特幣Latinum演算法和基礎設施打破了阻礙一些虛擬貨幣實現實際即時使用的障礙和速度限制。比特幣Latinum利用新一輪加密DeFi分散金融，扮演其在獨立數位交易中的作用角色。根據納斯達克（Nasdaq）的資料，與DeFi相關的加密貨幣市場總額最近突破了140億美元，高於2020年2月的10億美元。

比特幣Latinum符記是區塊鏈生態系統的一部分，被媒體、遊戲、儲存、雲端和電信公司採用。比特幣Latinum符記將被消費者在每個合作夥伴/供應商網路上互換使用。此外，比特幣Latinum增加了機上交易的安全性，並增強了基於記憶體掃描技術的挖掘節點保護。此外，比特幣Latinum將比特幣鏈上交易的成本從美元降低到美分, 甚至更低的利率處理閃電速度般的交易。

Marsh & McLennan是世界一流的專業保險經紀和風險顧問之一，已被任命為比特幣Latinum安排全面的保險計畫。由Marsh亞洲安排的保險範圍將在外部盜竊和內部勾結的情況下保護比特幣Latinum持有人，甚至可達到其持有的全部價值。這種預期的保險範圍將使比特幣Latinum成為世界上最大的投保數位資產。

Draper Dragon Fund將發揮比特幣Latinum的主要作用。Draper Dragon Fund投資於區塊鏈公司Telegram、Ledger、Vechain、Ultrain、Aelf 和Token Insight。「與Marsh、Monsoon和比特幣Latinum的合作夥伴關係將進一步擴大我們的數位資產組合」，Draper Dragon Fund管理合夥人Richard Wang說。Draper Dragon 是 Draper Venture Network （DVN） 的延伸，該網路由億萬富翁蒂姆·德雷珀（Tim Draper）支持，他經常被視為世界上最成功的創業投資家之一。

奧斯卡得獎工作室Cross Creek Media採用比特幣Latinum。Cross Creek的全球票房收入超過17億美元。Cross Creek Media與索尼影視娛樂和環球影業有長期合作關係，最近透過Monsoon擴大其電影，電視和IP的數位資產。Cross Creek一直是奧斯卡獎得主《黑天鵝》等電影的聯合金融家/製片人，並幕後製作熱門電影《美國製造》、《聖母峰》和《鋼鐵英雄》。Cross Creek Media執行長Timmy Thompson表示：「隨著我們繼續開發屢獲殊榮的資產，我們對比特幣Latinum及其作為保險符記的能力感到非常興奮。Cross Creek的新媒體技術投資組合使我們能夠充分利用媒體和遊戲領域的數位資產。」

比特幣Latinum已選擇香港首屈一指的銀行數位資產託管平臺Hex Trust作為新代幣的數位資產託管人。Hex Trust以銀行和金融機構為基礎，提供IBM的硬體安全模組，並連接到SWIFT支付網路。最近，Hex Trust與總部位於米蘭的全球領導者SIA合作，該公司每年處理超過140億美元的數位支付和超過160億美元的機構服務交易。

在過去兩年中，區塊鏈和加密貨幣在銀行和金融領域的實施一直在穩步增加。摩根大通（$2.98萬億AUM）最近為大型科技客戶推出了摩根數位貨幣，PayPal現在將允許其近350萬用戶購買和銷售主要加密貨幣，包括比特幣。區塊鏈網路Spunta已經被義大利的許多銀行改編，據報導，人民幣的數位版本正在由中國人民銀行進行測試。

比特幣的市值接近2000億美元，占加密貨幣市場的大約84％。比特幣最近飆升至每個符記18,000美元，顯示出強勁的牛市。今年早些時候，Gartner表示，到2025年，區塊鏈技術將創造超過1760億美元的商業價值，到2030年將創造3.1兆美元。全球資產中有數兆美元可能被數位化。

比特幣和加密貨幣納入美國和亞洲數位資產跨境交易流量呈指數級增長。亞洲首屈一指的區塊鏈公司Monsoon 將在其廣泛的生態系統和數位資產交易管道中調編比特幣Latinum。Monsoon專注於成為率先採用高度安全分散資產管理的公司。今年早些時候，Monsoon 與政府，電信，媒體和娛樂以及金融科技業在區塊鏈和數位資產領域形成了主要合作夥伴關係。

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