PureFacts Financial Solutions收購Quartal Financial Solutions，成為全球理財科技領導者

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PureFacts Financial Solutions 是首屈一指的理財科技(WealthTech)提供商，提供費用、報告和人工智慧支援的預測性分析解決方案，該公司已收購專為金融和保險業提供計費和佣金解決方案的歐洲一流提供商Quartal Financial Solutions。

此次收購進一步強化了PureFacts能夠為重要客戶提供任務關鍵型、人工智慧驅動，且符合監管法規的費用解決方案的能力。此外，兩家機構的合併也擴大了該公司的全球業務版圖，為其所有利害關係者帶來市場一流的解決方案和機會。

這兩家業內頗有成就的公司在計算費用和佣金方面均具有業界領先的專長。他們將聯手在全球金融市場打造最強大的費用平臺。兩家公司的合併將強化他們在資料聚合、機器學習和金融業專業方面的核心能力並從中受益。

這是PureFacts今年完成的第二次成功收購。在此之前，該公司於2020年5月收購了CRM顧問公司VennScience。在PureFacts企業發展負責人Gerard Daniels的領導下，以及在PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc.和Goodmans LLP等世界一流顧問的支持下，該團隊將繼續尋找進行策略性收購的機會，以加強服務客戶並加快PureFacts策略的實施。

PureFacts全球總部將繼續保留在加拿大多倫多，而歐洲總部將設在位於瑞士蘇黎世的Quartal辦事處。PureFacts執行長Robert Madej將掌管新公司，而PureFacts總裁Rajini McRae將擴大其職責範圍以納入全球業務。Quartal執行長Thierry Zuppinger已被任命為合併後公司的歐洲和亞洲總經理。

PureFacts執行長Robert Madej表示：「在進行收購或建立合作夥伴關係時，我們始終確保我們的價值觀是一致的，並始終以客戶的利益為中心。在本次收購中，Quartal團隊的熱情以及核心管理團隊對於成為PureFacts股東的意願，讓我們感到尤為高興。」

Quartal Financial Solutions執行長Thierry Zuppinger表示：「我們對兩家公司業務的合併感到非常高興，並期待與Rob及其團隊合作，他們的表現已經證明他們非常適合作為Quartal未來業務的策略性合作夥伴。與PureFacts的聯手將顯著加快我們成為費用和佣金管理領域真正的全球市場和品牌影響力領導者的過程，從而使我們能夠為全球客戶提供更佳服務。」

Quartal Financial Solutions是為金融和保險業提供費用和佣金管理以及收入和支出生命週期管理軟體服務的市場一流提供商。公司成立於1999年，目前在歐洲、美國、中東、非洲和亞太地區的15個國家擁有30多家客戶並完成50多項軟體安裝。使用該公司在科技上十分先進的解決方案，使其客戶享有更低的營運成本、更高的績效、更快的投資回報以及更低的科技過時可能性。www.quartalfs.com

PureFacts Financial Solutions名列理財科技100大企業和加拿大12大創新者，為加拿大、美國和歐洲的金融服務業提供財富管理解決方案。PureFacts的使命是為客戶提供有意義的財富解決方案，以協助客戶享有美好的生活。利用其在財富管理資料聚合、複雜運算、人工智慧和機器學習方面的專長，該公司為客戶提供變革性理財科技解決方案，以確保其業務與時俱進並加速成長。www.purefacts.com

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