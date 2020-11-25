PureFacts Financial Solutions收购Quartal Financial Solutions，成为全球理财科技领导者

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PureFacts Financial Solutions 是首屈一指的理财科技(WealthTech)提供商，提供费用、报告和基于人工智能的预测性分析解决方案，该公司已收购Quartal Financial Solutions, 欧洲一家专为金融和保险业提供计费和佣金解决方案的业内领先提供商。

此次收购进一步增强了PureFacts能够为重要客户提供任务关键型、人工智能驱动，且符合监管法规费用解决方案的能力。此外，两家机构的合并也扩大了该公司在全球的业务范围，为其所有利益相关者带来了市场领先的解决方案和机会。

这两家业内颇有成就的公司在计算费用和佣金方面均具有行业领先的专长。他们将联手在全球金融市场打造最强大的费用平台。两家公司的合并将增强他们在数据聚合、机器学习和金融行业专业方面的核心能力，并使其从中受益。

这是PureFacts今年完成的第二次成功收购。在此之前，该公司于2020年5月收购了CRM咨询公司VennScience。在PureFacts企业发展负责人Gerard Daniels的带领下，以及在 PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc.和 Goodmans LLP等世界一流顾问的支持下，该团队将继续寻找进行战略收购的机会，以更好地服务客户并加快PureFacts战略的实施。

PureFacts全球总部将继续保留在加拿大多伦多，而欧洲总部将设在位于瑞士苏黎世的Quartal办事处。PureFacts首席执行官Robert Madej将执掌新公司，而PureFacts总裁Rajini McRae将扩大其职责范围以纳入全球业务。Quartal首席执行官Thierry Zuppinger已被任命为合并后公司的欧洲和亚洲总经理。

PureFacts首席执行官Robert Madej表示：“在进行收购或建立合作伙伴关系时，我们始终确保我们的价值观是一致的，并始终以客户的利益为中心。在本次收购中，Quartal团队的热情以及核心管理团队对于成为PureFacts股东的意愿让我们感到尤为高兴。”

Quartal Financial Solutions首席执行官Thierry Zuppinger表示：“我们对两家公司业务的合并感到非常高兴，并期待与Rob及其团队合作，他们的表现已经证明他们非常适合作为Quartal未来业务的战略合作伙伴。与PureFacts的联手将显著加快我们成为费用和佣金管理领域真正的全球市场和品牌意识领导者的进程，从而使我们能够更好地为全球客户服务。”

Quartal Financial Solutions是为金融和保险行业提供费用和佣金管理以及收入和支出生命周期管理软件服务的市场领先提供商。公司成立于1999年，目前在欧洲、美国、中东、非洲和亚太地区的15个国家拥有30多家客户并完成50多项软件安装。通过使用该公司在技术上十分先进的解决方案，其客户可享有更低的运营成本、更高的绩效、更快的投资回报以及更低的技术过时可能性。www.quartalfs.com

PureFacts Financial Solutions位列理财科技100强和加拿大前12大创新者，为加拿大、美国和欧洲的金融服务行业提供财富管理解决方案。PureFacts的使命是为客户提供有意义的财富解决方案，以帮助客户过上美好生活。通过利用其在财富管理数据聚合、复杂计算、人工智能和机器学习方面的专长，该公司为客户提供变革性理财科技解决方案，以确保其业务与时俱进并实现加速增长。www.purefacts.com

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