PureFacts Financial Solutions neemt Quartal Financial Solutions over om een ​​wereldwijde WealthTech-leider te worden

PureFacts Financial Solutions neemt Quartal Financial Solutions over (Graphic: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--PureFacts Financial Solutions, een toonaangevende WealthTech-leverancier van betaal-, rapportage- en AI-aangedreven voorspellende analyseoplossingen, heeft Quartal Financial Solutions overgenomen, de vooraanstaande leverancier van oplossingen voor betalingsfacturering en commissies in Europa voor de financiële en verzekeringssector.

Deze overname versterkt het vermogen van PureFacts om bedrijfskritische, AI-gestuurde en regelgevingsconforme betalingsoplossingen te bieden aan grote klanten. Bovendien vergroot de gecombineerde organisatie het wereldwijde bereik van het bedrijf om marktleidende oplossingen en kansen te bieden aan al zijn belanghebbenden.

Deze twee succesvolle bedrijven hebben allebei toonaangevende expertise in het berekenen van vergoedingen en commissies. Samen zullen ze het krachtigste vergoedingsplatform op de wereldwijde financiële markt bieden. De gecombineerde entiteit gaat profiteren van het versterken van hun kerncapaciteiten op het gebied van gegevensaggregatie, machine learning en expertise in de financiële sector.

Dit is de tweede succesvolle overname die PureFacts dit jaar heeft afgerond, vlak na de acquisitie van CRM-adviesbureau VennScience in mei 2020. Onder leiding van Gerard Daniels, hoofd Corporate Development van PureFacts, en ondersteund door adviseurs van wereldklasse, waaronder PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. en Goodmans LLP, blijft het team strategische overnames identificeren die de klanten het beste van dienst zijn en de strategie van PureFacts versnellen.

Het wereldwijde hoofdkantoor van PureFacts blijft in Toronto, Canada, terwijl het Europese hoofdkantoor gevestigd zal zijn in het kantoor van Quartal in Zürich, Zwitserland. De CEO van PureFacts, Robert Madej, zal het roer overnemen van de nieuwe bedrijfsentiteit, terwijl de functie van de President van PureFacts, Rajini McRae, uitgebreid wordt met de wereldwijde bedrijfsactiviteiten. De CEO van Quartal, Thierry Zuppinger, is aangesteld als General Manager Europe and Asia voor de gecombineerde entiteit.

"Bij elke overname of samenwerking die we aangaan, zorgen we er altijd voor dat onze waarden op één lijn liggen en de belangen van onze klanten centraal staan," aldus Robert Madej, CEO van PureFacts. "In dit geval zijn we verder verheugd over het enthousiasme van het Quartal-team en de bereidheid van het belangrijkste uitvoerende team om aandeelhouders te worden van PureFacts."

"We zijn opgetogen over de combinatie van onze bedrijven en kijken ernaar uit om samen te werken met Rob en zijn team, die hebben bewezen een perfecte match te zijn als strategische partner voor de activiteiten van Quartal in de toekomst," stelt Thierry Zuppinger, CEO van Quartal Financial Solutions. "Door onze krachten te bundelen met PureFacts zullen we ons gezamenlijk traject om een ​​echt wereldwijde markt- en mindshare-leider te worden op het gebied van vergoedings- en commissiebeheer aanzienlijk versnellen. Hierdoor kunnen we onze klanten wereldwijd beter van dienst zijn."

Quartal Financial Solutions is een marktleidende leverancier van vergoedings- en commissiebeheer en software voor het levenscyclusbeheer van inkomsten en uitgaven voor de financiële en verzekeringssector. Het bedrijf werd opgericht in 1999 en heeft momenteel meer dan 30 klanten met meer dan 50 software-installaties in 15 landen in Europa, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Afrika en de regio Azië-Pacific. Haar klanten profiteren van lagere bedrijfskosten, hogere prestaties, een snelle terugverdientijd en minder veroudering van technologie door het gebruik van technologisch geavanceerde oplossingen. www.quartalfs.com

PureFacts Financial Solutions is een WealthTech100 Company en Top 12 Canadian Innovator en biedt vermogensbeheeroplossingen voor de financiële dienstensector in Canada, de VS en Europa. De missie van PureFacts is om zinvolle vermogensoplossingen te creëren die mensen helpen hun beste leven te leiden. Ze bieden hun klanten transformationele WealthTech-oplossingen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en de groei te versnellen door optimaal gebruik te maken van hun expertise op het gebied van data-aggregatie, complexe berekeningen, kunstmatige intelligentie en machine learning voor vermogensbeheer. www.purefacts.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.