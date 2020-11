PureFacts Financial Solutions adquire Quartal Financial Solutions para se tornar líder global em soluções WealthTech

PureFacts Financial Solutions adquire Quartal Financial Solutions (Graphic: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--PureFacts Financial Solutions, um fornecedor líder em soluções WealthTech de taxas, relatórios e soluções de análise preditiva com tecnologia de IA, adquiriu a Quartal Financial Solutions, fornecedor líder na Europa de soluções de gestão de receitas e despesas de taxas e comissões para os setores financeiro e de seguros.

Esta aquisição fortalece ainda mais a capacidade da PureFacts de atender às necessidades dos clients chave com soluções indispensáveis de gestão de taxas suportadas por IA e em conformidade com as regulamentações. Além disso, a combinação das duas entidades expande o alcance global da empresa para trazer soluções e oportunidades líderes de mercado a todas as suas partes interessadas.

Estas duas empresas bem-sucedidas possuem experiência líder no setor de cálculo de taxas e comissões. Juntas, proporcionarão a mais poderosa plataforma de cálculo de taxas no mercado financeiro global. A entidade combinada beneficiará com o fortalecimento de seus principais recursos em agregação de dados, machine learning e especialização no setor financeiro.

Esta é a segunda aquisição bem-sucedida concluída pela PureFacts este ano, logo após a aquisição da empresa de consultoria em CRM, a VennScience, em maio de 2020. Administrada por Gerard Daniels, o diretor de desenvolvimento corporativo da PureFacts e com o apoio de consultores de elevada qualidade a nível mundial, incluindo a PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. e Goodmans LLP, a equipe continua a identificar aquisições estratégicas que melhor atendem aos seus clientes e a impulsionar a estratégia da PureFacts.

A sede global da PureFacts permanecerá em Toronto, Canadá, enquanto a representação regional na Europa ficará localizada no escritório da Quartal em Zurique, na Suíça. O diretor executivo (CEO) da PureFacts, Robert Madej, assumirá o comando da nova entidade corporativa, com a presidente da PureFacts, Rajini McRae, expandindo a sua função e assegurando o negócio de forma global. O diretor executivo (CEO) da Quartal, Thierry Zuppinger, foi nomeado gerente geral na Europa e Ásia para a entidade combinada.

“Com qualquer aquisição ou parceria que empreendemos, garantimos que os nossos valores estão em sintonia, e os interesses dos nossos clientes no centro das nossas decisões”, disse Robert Madej, diretor executivo (CEO) da PureFacts. “Neste caso, estamos muito felizes com o entusiasmo da equipa da Quartal e com a vontade da equipa executiva de se tornarem acionistas da PureFacts.”

“Estamos entusiasmados com a combinação das nossas empresas e ansiosos por trabalhar com o Rob e sua equipa, que provou ser uma adequação perfeita como parceiro estratégico para os negócios da Quartal no futuro”, disse Thierry Zuppinger, diretor executivo (CEO) da Quartal Financial Solutions. “A união das forças com a PureFacts vai acelerar significativamente a nossa jornada conjunta para nos tornarmos líderes de um mercado verdadeiramente global e em partilha de ideias no domínio da gestão de taxas e comissões, o que nos permitirá atender melhor aos nossos clientes no mundo inteiro.”

Quartal Financial Solutions é um fornecedor de soluções de software líder de mercado na gestão de receitas, cobranças e despesas de taxas e comissões para os setores financeiro e de seguros. A empresa foi fundada em 1999 e atualmente tem mais de 30 clientes com mais de 50 soluções de software instaladas em 15 países da Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, África e região da Ásia-Pacífico. Os clientes da Quartal desfrutam de custos operacionais reduzidos, desempenhos mais elevados, rápido retorno sobre o investimento e redução da desatualização da tecnologia através do uso de soluções tecnologicamente avançadas. www.quartalfs.com

Classificada como uma WealthTech100 Company e Top 12 Canadian Innovator, a PureFacts Financial Solutions oferece soluções de gestão patrimonial para o setor de serviços financeiros no Canadá, EUA e Europa. A missão da PureFacts é criar soluções de gestão patrimonial significativas que ajudem as pessoas a viver melhor as suas vidas. A PureFacts oferece aos seus clientes soluções WealthTech revolucionárias para preparar os seus negócios para o futuro e acelerar o crescimento, tirando proveito da sua experiência em agregação de dados de gestão de património, cálculos complexos, IA (Inteligência Artificial) e machine learning. www.purefacts.com

