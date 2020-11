A WTA e a Stats Perform servem uma Parceria de IA e dados para Tênis, em um acordo histórico para o esporte feminino

ST PETERSBURG, FLÓRIDA, EUA E LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A WTA (Associação Feminina de Tênis) denominou hoje a Stats Perform como sua fornecedora oficial de dados da WTA.

A parceria transformadora fornecerá múltiplas alimentações de dados aos clientes - uma alimentação de dados exclusiva derivada do árbitro para um número expandido de combinações da WTA, bem como uma alimentação de dados ultra-rápida coletada pelos analistas Opta da Stats Perform.

Os dados coletados pelos analistas Opta da Stats Perform incluirão estatísticas detalhadas das partidas até o nível do rally e do tiro. Isto aumentará drasticamente o nível de percepção ao vivo disponível para milhares de jogos da WTA para alimentar uma nova gama de experiências de transmissão, segunda tela e apostas.

A alimentação de dados suportará os recursos avançados de IA da Stats Perform, que serão aproveitados para ajudar a aproximar os fãs do esporte por meio de informações e histórias interessantes. Através destes insights únicos, os fãs poderão conhecer os jogadores e o jogo a um nível muito mais profundo.

Os dados também melhoram o serviço de streaming de vídeo da WTA ao vivo existente da Stats Perform para ajudar a criar a experiência final em apostas confiáveis e divertidas.

A ampla capacidade de distribuição de conteúdo esportivo da Stats Perform melhorará a disponibilidade dos dados oficiais da WTA para torná-los mais acessíveis para as casas de apostas esportivas autorizadas, emissoras, OTT, mídia, patrocinadores, jogos tecnológicos e de fantasia, fornecendo aos fãs e apostadores dados de tênis rápidos, detalhados e precisos.

Como prova do compromisso da Stats Perform com o crescimento do perfil das atletas femininas, a parceria impulsionará mais insights e conteúdos inovadores para elevar o perfil das jogadoras da WTA. O acordo também visa elevar a experiência de apostas através da entrega de rações mais rápidas e profundas, e promover a integridade no tênis através do fornecimento de duas rações operacionalmente independentes.

Carl Mergele, diretor executivo da Stats Perform, diz: "A WTA tem objetivos muito ambiciosos para seus torneios e jogadores e temos orgulho de ser confiáveis para ajudá-los a alcançar novos níveis de engajamento de fãs e apostadores. Nossa emissora, mídia e redes de apostas já estão entusiasmadas porque já viram como a informação de alta qualidade eleva o apelo do esporte."

Micky Lawler, presidente da WTA, diz: "A Stats Perform tem um histórico de criação de conteúdo e produtos inovadores e confiáveis que impulsionam os níveis de entretenimento e novos fluxos de receita para o ecossistema esportivo profissional. Estamos ansiosos para descobrir histórias novas e únicas em torno do Tour WTA e de nossos jogadores e torneios disponíveis de maneiras novas, empolgantes e abrangentes."

Atravessando sua rede de clientes e experiência em conteúdo e IA esportiva, a marca de dados Opta Perform, mundialmente famosa e confiável, ajudou a transformar a forma como fãs e apostadores interagem com futebol masculino e feminino, críquete, rúgbi, basquete, NFL e MLB. A empresa tem uma longa história de desafios na medição do esporte, dando aos jogadores, equipes e ligas uma vantagem competitiva e às emissoras, à mídia, às casas de apostas e aos patrocinadores novas perspectivas. O tênis feminino também está agora pronto para ver um aumento no perfil e no envolvimento com o Tour e suas jogadoras.

Sobre a Stats Perform

A Stats Perform é líder de mercado em SportsTech, fornecendo os dados esportivos mais confiáveis e os mais recentes avanços na aplicação de IA e aprendizado de máquina para oferecer melhores previsões para equipes, apostas em competições esportivas e uma experiência entre emissoras, mídia e fãs mais envolvente. A empresa coleta os mais detalhados dados esportivos para criar novas experiências em vários esportes. Aproveitando o mais abundante banco de dados esportivos, a Stats Perform aprimora a competição e o entretenimento esportivo por meio de aprendizado de máquina e visão computacional para criar previsões e análises avançadas - seja para mídia digital e de transmissão com narrativa diferenciada, empresas de tecnologia com dados rápidos e confiáveis para impulsionar suas respectivas inovações, apostas em competições esportivas com serviços de apostas ao vivo e integridade ou para equipes com o software de análise de IA mais inovador. A SportsContentCo é revendedora exclusiva do conteúdo de apostas esportivas para as casas de apostas esportivas licenciadas nos Estados Unidos. Para saber mais, acesse StatsPerform.com ou SportsContentCo.com.

Sobre a WTA

Fundada por Billie Jean King em 1973 sob o princípio de igualdade de oportunidades para as mulheres no esporte, a WTA é líder mundial no esporte profissional feminino com mais de 1.650 jogadoras representando 84 nações competindo por um recorde de 180 milhões de dólares em prêmios em dinheiro. Em 2019, a WTA foi assistido por uma audiência mundial recorde de 700 milhões de pessoas. O Tour WTA 2020 inclui 53 eventos e quatro Grand Slams, que se estendem por seis continentes e 28 países e regiões. A temporada culmina com as finais da Shiseido WTA Shenzhen, oferecendo um prêmio total de US$ 14 milhões e honrando os melhores jogadoras individuais e duplas da temporada. Maiores informações sobre a WTA podem ser encontradas em www.wtatennis.com.

