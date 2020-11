MATRIXX Software forma equipe com a Hewlett Packard Enterprise para entregar em tempo real a 'Monetização como Serviço' aos CSPs

FOSTER CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, líder mundial em soluções de monetização 5G, colaborou com Hewlett Packard Enterprise (HPE) para levar o Comércio Digital MATRIXX aos provedores de serviços de comunicação (CSPs) via HPE GreenLake, uma plataforma elástica como serviço que pode funcionar no local, na borda ou em uma colocação.

O Comércio Digital MATRIXX fornece uma plataforma de carregamento e comércio convergente em tempo real nativa da nuvem que permite que os CSPs concorram em escala web. Único em sua oferta, o MATRIXX torna possível que os CSPs se movimentem rapidamente, se envolvam digitalmente e operem de forma mais eficiente. Prestadores de serviços líderes da indústria como Dish, Swisscom, Orange e Three escolheram o MATRIXX como sua solução de monetização à medida que evoluem para arquiteturas nativas na nuvem e desenvolvem novos modelos de negócios 5G para B2C, B2B e B2B2X.

A demanda e o consumo de recursos de rede de alta velocidade e de alta qualidade, e de serviços de valor agregado se dispararam este ano e continuarão a se disparar à medida que os CSPs investirem em implementações de 5G. Para acelerar a entrega de novos serviços, os CSPs estão se voltando cada vez mais para a nuvem para fornecer a agilidade operacional necessária para apoiar o desenvolvimento rápido e contínuo e a implantação de novos serviços e ofertas. Ao aproveitar o HPE GreenLake, os prestadores de serviços se beneficiam da combinação da agilidade e economia da nuvem pública com a segurança e o desempenho da infraestrutura local exigida por uma aplicação de missão crítica, de alto volume e baixa latência, como o Comércio Digital MATRIXX.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a MATRIXX Software para fornecer sua inovadora plataforma de cobrança e comércio," disse Claus Pedersen, VP e GM, Worldwide Telco Infrastructure da HPE. "A entrega do MATRIXX como serviço é outro ponto de prova da capacidade da HPE de entregar vantagens comerciais aos CSPs enquanto os libera dos investimentos em Capex e do custo e complexidade diários da gestão dessas aplicações no local. Fornecemos estas vantagens na infraestrutura comprovada da HPE, ao mesmo tempo em que permitimos que nossos clientes escalem flexivelmente a capacidade de acordo com suas necessidades comerciais".

"Estamos entusiasmados em colaborar com a HPE para trazer propostas disruptivas ao mercado altamente competitivo de CSP", disse Marc Price, CTO, MATRIXX Software. “Juntos, MATRIXX e HPE oferecem soluções de ponta que permitem aos CSPs focar em inovações comerciais e tecnológicas para que possam rapidamente capturar a imaginação de seus clientes e aumentar sua participação no mercado".

Os Serviços GreenLake Cloud da HPE fornecem aos clientes uma base poderosa para impulsionar a transformação digital através de uma plataforma elástica como serviço que pode funcionar no local, na borda ou em uma instalação de colocação. O HPE GreenLake combina a simplicidade e agilidade da nuvem com a governança, conformidade e visibilidade que vem com a TI híbrida. HPE GreenLake oferece uma gama de serviços de nuvem que aceleram a inovação, incluindo serviços de nuvem para computação, gerenciamento de contêineres, proteção de dados, HPC, operações de aprendizagem de máquinas, rede, SAP HANA, e armazenamento, VDI, e VMs. O negócio HPE GreenLake serviços em nuvem está crescendo rapidamente com mais de US$ 4 bilhões em valor contratual total, mais de 700 parceiros vendendo o HPE GreenLake e mais de 1000 clientes de todos os setores e tamanhos da indústria, incluindo empresas da Fortune 500.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software é líder global em monetização 5G para a indústria de comunicações. Atendendo a muitos dos maiores grupos de operadoras do mundo, operadoras regionais e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX oferece uma solução de comércio digital nativa em nuvem que permite agilidade comercial e operacional incomparável. Unificando TI e redes, a MATRIXX oferece um sistema de cobrança convergente (CCS) de nível de rede, permitindo o hiperescalonamento eficiente da infraestrutura para oferecer suporte a serviços ao consumidor, atacado e mercados corporativos. Por meio de seu compromisso implacável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a aproveitar os ativos de rede e a agilidade dos negócios para ter sucesso em escala da web.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.