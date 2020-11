Bitcoin Latinum gaat van start met wat de grootste verzekerde cryptovaluta zal worden met steun van industriegiganten

PALO ALTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--Bitcoin Latinum, Bitcoin-fork van de volgende generatie die de mogelijkheid heeft voor een omvangrijk transactievolume, digitaal-kapitaalbeheer, cybersecurity en capaciteit kondigt de officiële voorverkoopintroductie aan. Bitcoin Latinum zal handelen onder het symbool LTNM met een totale voorraad van 888.888.888 LTNM [verifieerbaar door LTNM].

Bitcoin Latinum is nu verkrijgbaar voor voorverkoop op bitcoinlatinum.com en zal in 2021 beschikbaar zijn voor wisselverkeer.

Bitcoin Latinum is een versterkte Bitcoin-fork. Het algoritme en de infrastructuur van Bitcoin Latinum slecht barrières en snelheidslimieten die sommige virtuele valuta hebben belemmerd om praktisch, real-time gebruik te bereiken. Bitcoin Latinum stapt in de nieuwe golf van crypto-DeFi (decentralized finance) gedecentraliseerde finance voor hun rol bij onafhankelijke digitale transacties. Volgens Nasdaq passeerde de totale DeFi-gerelateerde cryptovalutamarkt onlangs de $ 14 miljard, een stijging van $ 1 miljard vergeleken met februari 2020.

De tokens van Bitcoin Latinum zijn een deel van een blockchainecosysteem dat door bedrijven in media, gaming, opslag, cloud en telecommunicatie gebruikt wordt. Bitcoin Latinum-tokens worden door consumenten onderling uitwisselbaar gebruikt op al deze partner/leveranciersnetwerken. Daarnaast zorgt Bitcoin Latinum voor extra veiligheid rond inflight-transacties en verbeterde mining-nodebeveiliging gebaseerd op geheugenscannertechnologie. Bitcoin Latinum richt zich bovendien op het verlagen van de kosten van een bitcointransactie van dollars naar pennies voor on-chaintransacties en nog lagere tarieven voor op Lightning gebaseerde transacties.

Marsh & McLennan, één van de wereldwijd meest vooraanstaande specialty-verzekeraars en risico-adviseurs, is benoemd om een allesomvattend verzekeringsprogramma voor Bitcoin Latinum te regelen. De verzekeringsdekking die geregeld wordt door Marsh Asia, zal houders van Bitcoin Latinum beschermen in geval van externe diefstal en intern complot, mogelijk tot de volledige waarde van hun holdings. Deze overwogen verzekeringsdekking zal Bitcoin Latinum tot het grootschaligste verzekerde digitaal kapitaal maken.

Draper Dragon Fund zal een belangrijke rol gaan spelen bij Bitcoin Latinum. Draper Dragon Fund heeft geïnvesteerd in de blockchainbedrijven Telegram, Ledger, Vechain, Ultrain, Aelf en Token Insight. “ Het partnership met Marsh, Monsoon en Bitcoin Latinum zou onze portefeuille van digitaal bezit verder uitbreiden,” aldus Richard Wang, Managing Partner van Dragon Digital Fund. Draper Dragon is een uitbreiding van het Draper Venture Network (DVN), gesteund door miljardair Tim Draper, die vaak wordt gezien als één van de meest succesrijke verstrekkers van durfkapitaal in de wereld.

Studio Cross Creek Media, winnaar van de Academy Award kiest Bitcoin Latinum. Cross Creek heeft meer dan $ 1,7 miljard omgezet in de wereldwijde box-office. Cross Creek Media, dat lange termijnrelaties heeft met Sony Pictures Entertainment en Universal Pictures, heeft zeer onlangs zijn digitaal kapitaal in film, televisie en IP uitgebreid met Monsoon Blockchain & Marsh. Cross Creek was co-financier/producent van films als Oscar-winnaar Black Swan en was het bedrijf achter hits als American Made, Everest, en Hacksaw Ridge. Timmy Thompson, CEO van Cross Creek Media, verklaarde: “ We zijn erg enthousiast over Bitcoin Latinum en de mogelijkheden van het bedrijf als verzekerd token, nu we bekroond eigendom blijven ontwikkelen. Cross Creek's portefeuile van technologie-investeringen in nieuwe media biedt ons de mogelijkheid om voordeel te halen uit de digitaal-kapitaalsector van Media en Gaming.”

Bitcoin Latinum heeft Hong Kong's Hex Trust, het marktleidende beheerplatform voor digitaal kapitaal voor de banksector, gekozen als digitaal-kapitaalbeheerder voor het nieuwe token. Gebouwd met banken en financiële instellingen in gedachten, biedt Hex Trust hardwarebeveiligingsmodules van IBM en is verbonden met het betaalnetwerk SWIFT. Onlangs is Hex Trust geassocieerd met de in Milaan gevestigde mondiale leider SIA, die elk jaar meer dan $ 14 miljard aan digitale betalingen verwerkt en meer dan $ 16 miljard aan transacties voor institutionele diensten.

De implementatie van blockchain en cryptovaluta in de bank- en financiële sector is de afgelopen twee jaar gestaag toegenomen. JPMorgan Chase ($ 2,98 biljoen AUM) heeft onlangs een digitale valuta gelanceerd voor grote technologieklanten en PayPal zal nu hun bijna 350 miljoen gebruikers toestaan belangrijk cryptogeld, waaronder bitcoin te kopen en verkopen. Het blockchainnetwerk Spunta is al door veel Italiaanse banken aangepast en er wordt gemeld dat een digitale versie van de yuan getest wordt door de Chinese volksbank.

Bitcoin’s beurswaarde ligt in de buurt van $ 200 miljard en maakt ongeveer 84% uit van de cryptovalutamarkt. Bitcoin vloog onlangs enorm omhoog, voorbij de $ 18.000 per token, waarmee het een sterke haussemarkt liet zien. Eerder dit jaar verklaarde Gartner dat blockchaintechnologie in 2025 goed is voor ruim $ 176 miljard van de bedrijfswaarde en in 2030 voor $ 3,1 biljoen. Er zitten biljoenen dollars in wereldwijd kapitaal dat mogelijkerwijs kan worden gedigitaliseerd.

De integratie van bitcoin en cryptovaluta in de grensoverschrijdende stroom van deals van digitaal kapitaal in VS en Azië is exponentieel gegroeid. Monsoon Blockchain, het belangrijkste blockchainbedrijf van Azië, zal Bitcoin Latinum aanpassen in hun uitgebreide ecosysteem en pijplijn van digitaal-kapitaaldeals. Monsoon is erop gericht het bedrijf te worden dat de weg berijdt voor zeer veilig gedecentraliseerd kapitaalbeheer. Eerder dit jaar vormde Monsoon Blockchain belangrijke partnerships in de blockchain- en de digitaal-kapitaalomgeving met overheden en bedrijfstakken op het gebied van telecom, media en entertainment en financiële technologie.

UITSLUITEND VOOR OPLEIDINGS- EN INFORMATIEDOLEINDEN; GEEN INVESTERINGSADVIES. Elke aangeboden Bitcoin Latinum is uitsluitend bestemd voor opleidings- en informatiedoeleinden en mag NIET worden geïnterpreteerd als effectengerelateerd aanbod of verzoek en er mag niet op worden vertrouwd als persoonsgericht investeringadvies. Bitcoin Latinum adviseert u dringend een geautoriseerd of geregistreerd professional te raadplegen voordat u een beslissing neemt over een investering.

