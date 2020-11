MINSK, Wit-Rusland--(BUSINESS WIRE)--beCloud, de telecommunicatie-infrastructuur en serviceprovider van Wit-Rusland, heeft P.I. Works geavanceerde netwerkbeheeroplossingen om de automatisering en proactieve monitoring van zijn multi-operator en multi-vendor 4G-netwerk te stimuleren.

De implementatie is gestart en zal toezicht houden op de installatie van P.I. Works ’volgende generatie automatiserings- en analyseproducten, EXA en VantagePM, om AI-aangedreven netwerkautomatisering mogelijk te maken voor 24/7 optimalisatie over de netwerken van de operator. EXA, die draait op de P.I. Works EVO Platform™, stelt beCloud in staat om automatisch zijn verkeersbelasting te beheren, cross-verbindingsproblemen te identificeren zonder de sites te bezoeken en de 4G-dekking te maximaliseren met behulp van bestaande bronnen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.