Bitcoin Latinum zostaje największą na świecie ubezpieczoną kryptowalutą ze wsparciem branżowych gigantów

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Bitcoin Latinum – nowej generacji odgałęzienie (ang. fork) waluty Bitcoin pozwalające na przeprowadzanie dużych ilości transakcji, zarządzanie cyfrowymi aktywami, zapewniające bezpieczeństwo cyfrowe i oferujące duże możliwości – ogłasza oficjalne rozpoczęcie przedsprzedaży. Bitcoin Latinum będzie mieć symbol LTNM a jego całkowita pula wynosić będzie 888,888,888 LTNM [weryfikacja przez LTNM].

Bitcoin Latinum jest już dostępny w przedsprzedaży na bitcoinlatinum.com i pojawi się na giełdach w roku 2021.

Bitcoin Latinum to udoskonalone odgałęzienie waluty Bitcoin. Algorytm i infrastruktura Bitcoin Latinum przekraczają granice i limity prędkości, które uniemożliwiały niektórym walutom wirtualnym wejście do praktycznego, codziennego użytku. Bitcoin Latinum wykorzystuje nowy ekosystem zdecentralizowanych finansów (DeFi), umożliwiając niezależne transakcje cyfrowe. Według giełdy Nasdaq łączna wartość rynku kryptowalut działających w systemie DeFi niedawno przekroczyła 14 mld USD, podczas gdy w lutym b.r. wynosiła zaledwie 1 mld USD.

Tokeny Bitcoin Latinum są częścią ekosystemu blockchain wdrażanego przez firmy z sektora mediów, gier, gromadzenia danych, chmury obliczeniowej i telekomunikacji. Tokeny Bitcoin Latinum będą zamiennie wykorzystywane przez konsumentów we wszystkich z ww. sieci partnerskich. Poza tym waluta Bitcoin Latinum poprawia bezpieczeństwo realizowanych transakcji (inflight) oraz zapewnia lepszą ochronę węzła podczas kopania dzięki technologii skanowania pamięci. Bitcoin Latinum pozwala także zmniejszyć koszt transakcji Bitcoin z dolarów na pensy w przypadku transakcji on-chain, a nawet bardziej przy transakcjach w tzw. sieci błyskawicznej (lightning network).

Firma Marsh & McLennan – jeden z wiodących brokerów ubezpieczeniowych i doradców ds. ryzyka – została wyznaczona do opracowania kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla Bitcoin Latinum. Ubezpieczenie, które ma zostać przygotowane przez Marsh Asia, zapewni ochronę posiadaczom Bitcoin Latinum w przypadku kradzieży z zewnątrz i zmowy wewnętrznej, nawet do pełnej wysokości posiadanych środków. Dzięki opracowywanemu ubezpieczeniu Bitcoin Latinum stanie się największym na świecie ubezpieczonym cyfrowym środkiem finansowym.

Istotną rolę w Bitcoin Latinum odgrywać będzie fundusz Draper Dragon Fund. Fundusz Draper Dragon Fund inwestował do tej pory w firmy wykorzystujące technologię blockchain: Telegram, Ledger, Vechain, Ultrain, Aelf i Token Insight. „ Wspołpraca z Marsh, Monsoon i Bitcoin Latinum pozwoli dodatkowo rozbudować nasz cyfrowy portfel” – powiedział Richard Wang, partner zarządzający funduszu Dragon Digital Fund. Draper Dragon to przedłużenie sieci Draper Venture Network (DVN), za którą stoi miliarder Tim Draper często uznawany za jednego z najlepszych inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital).

Walutę Bitcoin Latinum przyjmuje nagradzane przez Akademię Filmową studio Cross Creek Media. Dochód brutto studia Cross Creek ze sprzedaży biletów wyniósł ponad 1,7 mld USD. Firma Cross Creek Media, która jest od dawna związana z Sony Pictures Entertainment i Universal Pictures, w ostatnim czasie rozszerzyła swoje cyfrowe aktywa w branży filmowej, telewizyjnej i własności intelektualnej o Monsoon Blockchain & Marsh. Firma Cross Creek współfinansowała/była współproducentem m.in. takich hitów jak Czarny Łabędź (zdobywca Oskara), Barry Seal: Król przemytu, Everest, czy Przełęcz ocalonych. Timmy Thompson – dyrektor generalny Cross Creek Media powiedział: „ Niezwykle się cieszymy z premiery Bitcoin Latinum i możliwości jakie oferuje jako ubezpieczony token dla rozwoju naszych kolejnych produkcji. Dzięki portfelowi Cross Creek w zakresie inwestycji w nowe technologie medialne jesteśmy w idealnej pozycji, aby wykorzystać możliwości sektora aktywów cyfrowych w branży mediów i gier”.

Instytucją powierniczą dla Bitcoin Latinum będzie działający w Hong Kongu Hex Trust – czołowa platforma zajmująca się usługami powierniczymi dla sektora bankowego w odniesieniu do aktywów cyfrowych. Stworzone z myślą o bankach i instytucjach finansowych, moduły bezpieczeństwa sprzętowego Hex Trust od IBM są połączone z siecią płatniczą SWIFT. Hex Trust niedawno nawiązał współpracę z działającym w Mediolanie globalnym liderem SIA, który każdego roku obsługuje cyfrowe płatności o wartości ponad 14 mld USD oraz transakcje instytucjonalne o wartości 16 mld USD.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat sektor bankowy i finansowy stopniowo wdrażają technologie blockchain i kryptowaluty. JPMorgan Chase (2,98 bilionów AUM) niedawno uruchomił cyfrową walutę dla dużych klientów technologicznych, natomiast PayPal umożliwia niemal 350 mln swoich użytkowników kupowanie i sprzedawanie najpopularniejszych kryptowalut, w tym Bitcoina. Sieć blockchain o nazwie Spunta została już przyjęta przez wiele włoskich banków. Krążą także wieści, że Ludowy Bank Chin testuje cyfrową wersję juana.

Kapitalizacja rynkowa Bitcoina zbliża się do poziomu 200 mld USD, a jego udział w rynku kryptowalut wynosi około 84%. W ostatnim czasie wartość Bitcoina gwałtownie wzrosła do ponad 18000 USD za token, świadcząc o silnej hossie. Firma Gartner stwierdziła w tym roku, że do roku 2025 technologia blockchain będzie tworzyć wartość biznesową rzędu ponad 176 mld USD, a do roku 2030 będzie to już 3,1 billiony USD. Na świecie istnieją aktywa o wartości bilionów dolarów, które mogłyby zostać poddane cyfryzacji.

Następuje dynamiczny wzrost w dziedzinie stosowania Bitcoina i innych kryptowalut w zagranicznym obrocie aktywami cyfrowymi Stanów Zjednoczonych i Azji. Monsoon Blockchain – pierwsze azjatyckie przedsiębiorstwo blockchain – planuje wprowadzenie Bitcoin Latinum do swojego szerokiego ekosystemu i oferty transakcji cyfrowych. Monsoon chce zostać firmą, która jako pierwsza wprowadzi zdecentralizowane zarządzanie aktywami o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Monsoon Blockchain zawarła już w tym roku ważne porozumienia z władzami krajowymi, firmami telekomunikacyjnymi, z sektora mediów i rozrywki oraz branży finansowo-technologicznej, dotyczące współpracy w dziedzinie technologii blockchain i aktywów cyfrowych

WYŁĄCZNIE DO CELÓW ORIENTACYJNYCH I INFORMACYJNYCH – NIE STANOWI REKOMENDACJI INWESTYCYJNEJ (Informacje dotyczące) Bitcoin Latinum podawane są wyłącznie w celach orientacyjnych i informacyjnych, i nie należy ich traktować jako oferty czy propozycji nabycia papierów wartościowych, ani indywidualnej rekomendacji inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Bitcoin Latinum zaleca konsultację z dyplomowanym/licencjonowanym specjalistą.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.