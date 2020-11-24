比特币Latinum在业界巨头的支持下推出成为世界上最大的投保加密货币

帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--比特币Latinum，下一代比特币分叉能够实现海量交易量，数字资产管理，网络安全和存储容量, 宣布其正式预售发布。 比特币Latinum将以符号LTNM交易，总供应量为888,888,888LTNM[可由LTNM验证]。

比特币Latinum现在 www.bitcoinlatinum.com 预售, 并将于2021年在交易所上市。

比特币Latinum是比特币的一个增强分叉。 比特币Latinum算法和基础设施打破了阻碍一些虚拟货币实现实际实时使用的障碍和速度限制。 比特币Latinum利用新一轮加密DeFi分散金融 , 扮演其在独立数字交易中的作用角色。 根据纳斯达克（Nasdaq）的数据，与DeFi相关的加密货币市场总额最近突破了140亿美元，高于2020年2月的10亿美元。

比特币Latinum符記是区块链生态系统的一部分, 被媒体，游戏，存储，云和电信公司采用。 比特币Latinum符記将被消费者在每个合作伙伴/供应商网络上互换使用。 此外，比特币Latinum增加了机上交易的安全性，并增强了基于内存扫描技术的挖掘节点保护。 此外，比特币Latinum将比特币链上交易的成本从美元降低到美分, 甚至更低的利率处理基于闪电速度般的交易。

Marsh＆McLennan是世界领先的专业保险经纪和风险顾问之一，已被任命为比特币Latinum安排全面的保险计划。 由Marsh亚洲安排的保险范围将在外部盗窃和内部勾结的情况下保护比特币Latinum持有人，甚至可达到其持有的全部价值。 这种预期的保险范围将使比特币Latinum成为世界上最大的投保数字资产。

Draper Dragon Fund将发挥比特币Latinum的主要作用。Draper Dragon Fund投资于区块链公司Telegram、Ledger、Vechain、Ultrain、Aelf 和Token Insight。" 与Marsh、Monsoon和比特币Latinum的合作伙伴关系将进一步扩大我们的数字资产组合"Draper Dragon Fund管理合伙人Richard Wang说。Draper Dragon 是 Draper Venture Network （DVN） 的延伸，该网络由亿万富翁蒂姆·德雷珀（Tim Draper）支持，他经常被视为世界上最成功的风险投资家之一。

奥斯卡获奖工作室Cross Creek Media采用比特币Latinum。 Cross Creek的全球票房收入超过17亿美元。 Cross Creek Media与索尼影视娱乐和环球影业有长期合作关系，最近通过Monsoon扩展了其电影，电视和IP的数字资产。 Cross Creek一直是奥斯卡奖得主黑天鹅等电影的联合金融家/制片人，并幕后制作热门电影美国制造，珠穆朗玛峰和钢锯岭。 Cross Creek Media首席执行官Timmy Thompson表示：" 随着我们继续开发屡获殊荣的物业，我们对比特币Latinum及其作为保险符記的能力感到非常兴奋。 Cross Creek的新媒体技术投资组合使我们能够充分利用媒体和游戏领域的数字资产。”

比特币Latinum已选择香港领先的银行数字资产托管平台Hex Trust作为新代币的数字资产托管人。 Hex Trust以银行和金融机构为基础，提供IBM的硬件安全模块，并连接到SWIFT支付网络。 最近，Hex Trust与总部位于米兰的全球领导者SIA合作，该公司每年处理超过140亿美元的数字支付和超过160亿美元的机构服务交易。

在过去两年中，区块链和加密货币在银行和金融领域的实施一直在稳步增加。 摩根大通（$2.98万亿AUM）最近为大型技术客户推出了摩根数字货币，PayPal现在将允许其近350万用户购买和销售主要加密货币，包括比特币。 区块链网络Spunta已经被意大利的许多银行改编，据报道，人民币的数字版本正在由中国人民银行进行测试。

比特币的市值接近2000亿美元，占加密货币市场的大约84％。 比特币最近飙升至每个符記18,000美元，显示出强劲的牛市。 今年早些时候，Gartner表示，到2025年，区块链技术将创造超过1760亿美元的商业价值，到2030年将创造3.1万亿美元。 全球资产中有数万亿美元可能被数字化。

比特币和加密货币纳入美国和亚洲数字资产跨境交易流量呈指数级增长。 亚洲首屈一指的区块链公司Monsoon 将在其广泛的生态系统和数字资产交易管道中调编比特币Latinum。 Monsoon专注于成为率先采用高度安全分散资产管理的公司。 今年早些时候，Monsoon 与政府，电信，媒体和娱乐以及金融科技行业在区块链和数字资产领域形成了主要合作伙伴关系。

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