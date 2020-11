MATRIXX Software s’associe avec Hewlett Packard Enterprise pour délivrer la « monétisation en tant que service » en temps réel aux FSC

FOSTER CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, leader mondial en solutions de monétisation de la 5G, collabore avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour proposer la solution MATRIXX Digital Commerce aux fournisseurs de services de communication (FSC) via HPE GreenLake, plateforme extensible en tant que service qui fonctionne sur site, à la périphérie ou en colocation.

MATRIXX Digital Commerce fournit une plateforme de tarification et de commerce cloud native et convergée en temps réel, qui permet aux FSC de rivaliser à l’échelle du Web. Offrant une offre unique, MATRIXX permet aux FSC d’agir rapidement, d’adopter le numérique et d’opérer plus efficacement. Plusieurs fournisseurs de services leaders tels que Dish, Swisscom, Orange, et Three ont choisi MATRIXX comme solution de monétisation à l’épreuve du temps, à l’heure où ils migrent vers des architectures cloud natives et développent de nouveaux modèles d’affaires 5G pour le B2C, le B2B et le B2B2X.

La demande et la consommation de ressources réseau à grande vitesse et de haute qualité ainsi que de services à valeur ajoutée ont explosé cette année, et cette tendance se poursuivra à l’heure où les FSC investissent dans les déploiements 5G. Afin d’accélérer la délivrance de nouveaux services, les FSC se tournent de plus en plus vers le cloud pour fournir l’agilité opérationnelle nécessaire au soutien rapide ainsi qu’au développement et déploiement de nouveaux services et offres. En tirant parti de HPE GreenLake, les fournisseurs de services bénéficient de la combinaison entre l’agilité et le modèle économique du cloud public, et la sécurité et les performances des infrastructures sur site, qui sont nécessaires pour les applications critiques à hauts volumes et à faible latence, telles que MATRIXX Digital Commerce.

« Nous sommes ravis de collaborer avec MATRIXX Software pour délivrer sa plateforme innovante de commerce et de tarification », a déclaré Claus Pedersen, vice-président et directeur général des Infrastructures de télécommunications mondiales chez HPE. « La délivrance de MATRIXX en tant que service prouve à nouveau la capacité de HPE à offrir un avantage commercial aux FSC, tout en les libérant des dépenses d’investissement et du coût quotidien ainsi que de la complexité liés à la gestion de ces applications sur site. Nous délivrons ces avantages sur l’infrastructure de niveau opérateur éprouvée de HPE, tout en permettant à nos clients d’accroître de manière flexible la capacité en fonction de leurs besoins commerciaux. »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec HPE afin de proposer des offres de rupture sur le marché hautement concurrentiel des FSC », a ajouté Marc Price, directeur technologique chez MATRIXX Software. « Ensemble, MATRIXX et HPE délivrent des solutions de pointe qui permettent aux FSC de se focaliser sur les innovations commerciales et technologiques, afin qu’ils puissent rapidement capturer l’imagination de leurs clients et accroître leur part de marché. »

Les services cloud de HPE GreenLake fournissent aux clients une base robuste pour encourager la transformation digitale via une plateforme extensible en tant que service, qui fonctionne sur site, à la périphérie ou dans un centre de colocation. HPE GreenLake combine la simplicité et l’agilité du cloud avec la gouvernance, la conformité et la visibilité liées à l’informatique hybride. HPE GreenLake offre un éventail de services cloud qui accélèrent l’innovation, notamment des services cloud destinés au calcul, à la gestion de conteneurs, à la protection des données, à l’informatique haute performance, aux opérations d’apprentissage machine, à la mise en réseau, à la technologie SAP HANA, ainsi qu’au stockage, aux infrastructures de bureau virtuel, et aux machines virtuelles. L’activité de services cloud de HPE GreenLake enregistre une croissance rapide avec une valeur totale de nouveaux contrats de plus de 4 milliards USD, plus de 700 partenaires distribuant HPE GreenLake, et plus de 1 000 clients de tous secteurs et toutes tailles, y compris des entreprises du Fortune 500.

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software est le leader mondial de la monétisation 5G pour l’industrie des communications. Au service de bon nombre des plus grands groupes d’opérateurs, opérateurs régionaux et fournisseurs de services numériques émergents, au monde, MATRIXX fournit une solution de commerce numérique en nuage, qui assure une agilité commerciale et opérationnelle inégalée. En unifiant les technologies de l’information et les réseaux, MATRIXX fournit un système de tarification convergé (CCS) de qualité réseau, permettant une évolutivité efficace et à très grande échelle, de l’infrastructure, pour prendre en charge les services aux consommateurs, les marchés de gros et professionnels. À travers son engagement indéfectible envers l’excellence de ses produits et la réussite de ses clients, MATRIXX permet aux entreprises de mobiliser leurs actifs réseau et leur agilité métier, en vue d’assurer leur réussite à l’échelle du Web.

