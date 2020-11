ST PETERSBURG, Fla. & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De WTA (Women’s Tennis Association) heeft vandaag Stats Perform haar officiële WTA-gegevensleverancier genoemd.

Het transformatieve partnerschap zal meerdere feeds aan klanten leveren – een exclusieve datafeed afgeleid van een scheidsrechter voor een groter aantal WTA-wedstrijden, evenals een ultrasnelle datafeed verzameld door de Opta-analisten van Stats Perform.

De gegevens die door de Opta-analisten van Stats Perform worden verzameld, omvatten gedetailleerde wedstrijdstatistieken tot op rally- en shotniveau. Dit zal het niveau van live inzicht dat beschikbaar is voor duizenden WTA-wedstrijden drastisch verhogen om een ​​nieuwe reeks uitzendingen, second screen en gokervaringen mogelijk te maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.