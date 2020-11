The Open Group et l'Union internationale des télécommunications entrent en collaboration pour développer des stratégies numériques gouvernementales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--The Open Group, le consortium technologique neutre vis-à-vis des fournisseurs, et l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), annoncent ce jour une collaboration visant à accélérer l'innovation et la transformation en matière de services publics afin d'améliorer les résultats citoyens et de déployer une utilisation optimale des infrastructures TIC.

Dans le cadre de ce rapprochement, The Open Group et l'UIT se sont fixés pour objectif de promouvoir, orienter et renforcer les capacités en termes de stratégies numériques gouvernementales et une architecture d'entreprise (AE) citoyenne à l'échelle planétaire.

"Les services publics numériques ont aujourd'hui un impact sans précédent sur le quotidien des citoyens du monde entier", a déclaré Houlin Zhao, secrétaire général de l'UIT. "Grâce à ce partenariat avec The Open Group, l'UIT redouble d'efforts pour aider les gouvernements à accélérer le déploiement et la mise à échelle de solutions numériques citoyennes pertinentes soutenant la reprise économique et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies."

En bénéficiant de l'orientation et des outils nécessaires, les pays aux ressources limitées seront mieux à même de traduire leurs stratégies numériques en des systèmes déployables à grande échelle. Cette alliance stratégique entre l'UIT et The Open Group lancera des passerelles entre les investissements numériques et les meilleures approches architecturales en vue de la concrétisation des ODD.

Doreen Bogdan-Martin, Directrice du Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'UIT, a déclaré: "L'utilisation de solutions et technologies numériques pour optimiser les services publics numériques joue un rôle fondamental dans la riposte contre la pandémie et COVID-19 et dans la reprise. L'adoption d'approches architecturales est un élément clé de la conception, de la mise en service et du déploiement à échelle de services publics numériques. L'AE permet aux gouvernements de répondre aux exigences de divers secteurs, tout en garantissant le processus de changement organisationnel et la modernisation des services publics dans leur ensemble. Au côté de The Open Group, nous pouvons créer les outils et directives dont les pays ont besoin pour mettre en place une approche AE."

Le réseau tissé dans le cadre de cette collaboration sera supervisé par le groupe de travail The Open Group Government EA. Ce groupe de travail développera des processus assurant un flux optimal des informations entre les divers écosystèmes gouvernementaux, afin de rendre les ressources AE (guides, cadres de travail, cas d'utilisation et méthodologies) plus faciles à utiliser et disponibles pour tous. En fournissant l'accès à ces ressources, The Open Group et l'UIT aideront ensemble les gouvernements à mettre en place les capacités nécessaires au déploiement d'approches architecturales à échelle, en fonction de leurs besoins nationaux spécifiques.

Steve Nunn, PDG de The Open Group, a déclaré: “The Open Group est fier de collaborer avec l'UIT pour transformer les services publics numériques et pour optimiser l'expérience de millions de citoyens aux quatre coins du globe. Il est prouvé que les pays qui sont en mesure de récolter les fruits des investissements numériques sont ceux qui ont créé et adopté une AE numérique adaptée au niveau gouvernemental. C'est pour cela qu'au côté de l'UIT nous nous attellerons à utiliser les méthodologies et les outils nécessaires à la mise en place d'architectures numériques pérennes, en particulier dans les pays disposant de ressources limitées."

The Open Group et l'UIT organiseront des webinaires à l'occasion du lancement de leur collaboration, qui se tiendront les 2 et 9 décembre 2020. Inscrivez-vous en cliquant ici.

-FIN-

À propos de The Open Group

The Open Group est un consortium mondial contribuant à atteindre les objectifs commerciaux grâce à des normes technologiques. Parmi nos plus de 800 organisations membres figurent des clients, fournisseurs de systèmes et de solutions, distributeurs de produits, intégrateurs, universitaires et consultants évoluant dans de multiples industries. Pour de plus amples renseignements au sujet de The Open Group, veuillez visiter www.opengroup.org.

À propos de l'Union internationale des télécommunications (UIT)

L'Union internationale des télécommunications est l'agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), qui promeut l'innovation en matière de TIC au côté de 193 États membres et plus de 900 entreprises, universités et organisation internationales et régionales. Créée il y a plus de 150 ans (1865), l'UIT est l'organe intergouvernemental coordonnant l'utilisation partagée du spectre radio au niveau mondial, promouvant la coopération internationale pour l'attribution des orbites satellitaires, améliorant les infrastructures de communication dans les pays en développement, et déployant les normes internationales qui renforcent l'interconnexion d'un large éventail de systèmes de communication. Depuis les réseaux haut débit jusqu'aux technologies sans fil, en passant par la navigation aéronautique et maritime, la radioastronomie, la surveillance océanographique et terrestre basée sur satellite, ainsi que la convergence entre les technologies de téléphonie fixe, d'internet et de diffusion, l'UIT s'engage à connecter le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.itu.int.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.