Aker BP en Cognite Pioneer Robotics-implementatie offshore om de olie- en gasindustrie te transformeren met een autonome missie

Cognite Data Fusion powers Spot, the Boston Dynamics quadruped robot dog, as it completes autonomous mission onboard Aker BP Skarv installation in the North Sea (Photo: Business Wire)

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Cognite wereldwijde industriële AI software-as-a-service (SaaS) -bedrijf dat de volledige digitale transformatie van zware activasectoren over de hele wereld ondersteunt, is een partnerschap aangegaan met een volwaardig exploratie- en productiebedrijf Aker BP gaat Spot, de viervoeter-robothond, inzetten als pionier voor de op afstand bestuurde offshore-missie op de Skarv-installatie, 210 kilometer uit de kust in de Noordzee.

De inspanning blijft voortbouwen op de gedurfde digitale agenda van Aker BP en Cognite om de sector te transformeren door middel van digitalisering, wat zal resulteren in verbeterde efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid offshore. Dit recente streven duidt op een belangrijke kans om de olie- en gasindustrie wereldwijd te transformeren.

