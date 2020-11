Navya met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Navya (Paris:NAVYA) (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce aujourd'hui la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres, avec Kepler Cheuvreux agissant comme intermédiaire financier dans le cadre d’un engagement de prise ferme.

Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire un maximum de 5.800.000 actions (représentant, à titre indicatif, un montant d’émission de 18 M€1) à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 5,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée.

Navya conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Navya avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,84% du capital sur une base non diluée2.

Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le site Internet de Navya.

Cette opération a été mise en œuvre conformément à la 19ème résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 19 juin 2019. Elle a été conseillée et structurée par Vester Finance.

La présente émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Navya disposait d’une trésorerie de 22,0 M€ à la date du 20 novembre 2020 vs. 27,4 M€ à fin août 2020 ; la consommation de cash au cours de la période inclut le remboursement d’un différé de charges sociales lié à la COVID-19. La société rappelle qu’elle a publié en date du 28 septembre 2020 son Rapport Financier Semestriel 2020, consultable à l’adresse suivante : https://www.navya-corp.com/images/NAVYA_RFS_V22092020_vdef_90f93.pdf

À cette occasion, Etienne Hermite, Président du directoire de Navya, a déclaré : « Cette opération est motivée par notre souhait d’accroître notre flexibilité financière pour l’exécution de notre feuille de route R&D. Dans cette perspective, cette ligne sécurise notre plan de financement et nous apporte une réponse modulable, permettant d’ajuster l’utilisation de la ligne selon nos véritables besoins. Le renforcement de nos fonds propres permettra de poursuivre les investissements dans le développement de notre technologie et de nous positionner comme le partenaire de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 4. »

À propos de NAVYA

Navya est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), Navya ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et près de 170 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2020, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, Navya a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Karista, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

1 Sur la base indicative de la moyenne pondérée des cours des dix dernières séances de l’action Navya au 24 novembre 2020

2 Sur la base des 30 003 468 actions composant le capital social au 31 octobre 2020