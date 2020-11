LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Oggi, The Open Group, il consorzio tecnologico indipendente, e la International Telecommunication Union (ITU), l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie informatiche e delle comunicazioni (ICT), hanno annunciato una collaborazione per accelerare l'innovazione e la trasformazione dei servizi pubblici per migliori risultati per i cittadini e un utilizzo ottimale delle infrastrutture ICT.

Lavorando in sinergia, The Open Group e ITU mireranno a promuovere, guidare e realizzare capacità per strategie per il governo digitale e Enterprise Architecture (EA) in tutto il mondo.

