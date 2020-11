FOSTER CITY, California--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, leader globale nel campo delle soluzioni di monetizzazione 5G, ha collaborato con Hewlett Packard Enterprise (HPE) per rendere disponibile Digital Commerce di MATRIXX ai provider di servizi di comunicazione (Communications Service Providers, CSP) attraverso HPE GreenLake, una piattaforma per la flessibilità dei servizi cloud (elastic-as-a-service) utilizzabile in loco, alla periferia della rete o in spazi condivisi (colocation).

Digital Commerce di MATRIXX propone una piattaforma cloud nativa per il commercio e la tariffazione convergente in tempo reale studiata per consentire ai CSP di competere a livello del web.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.