LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben The Open Group, het leverancier neutrale technologie consortium, en de International Telecommunication Union (ITU), het agentschap van de Verenigde Naties voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s), een samenwerking aangekondigd om de innovatie van openbare diensten te versnellen en transformatie voor betere burgerresultaten en een optimaal gebruik van de ICT-infrastructuur.

Door samen te werken, zullen The Open Group en ITU streven naar het promoten, begeleiden en opbouwen van capaciteiten voor digitale overheidsstrategieën en burgergerichte Enterprise Architecture (EA) over de hele wereld.

