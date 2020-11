FOSTER CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, de wereldleider in 5G-oplossingen voor het genereren van inkomsten, heeft samengewerkt met Hewlett Packard Enterprise (HPE) om MATRIXX Digital Commerce naar Communications Service Providers (CSP’s) te brengen via HPE GreenLake, een elastische- as-a-service platform dat on-premise, aan de edge of in een colocatie kan draaien.

MATRIXX Digital Commerce biedt een cloud-native, real-time geconvergeerd laad- en commerceplatform waarmee CSP’s op webschaal kunnen concurreren. MATRIXX, uniek in zijn aanbod, maakt het voor CSP’s mogelijk om snel te bewegen, digitaal te communiceren en efficiënter te werken. Toonaangevende serviceproviders zoals Dish, Swisscom, Orange en Three hebben MATRIXX gekozen als hun toekomstbestendige oplossing voor het genereren van inkomsten, aangezien ze evolueren naar cloud-native architecturen en nieuwe 5G-bedrijfsmodellen ontwikkelen voor B2C, B2B en B2B2X.

