Visa拓展Fast Track計畫，幫助新一代金融科技公司重建全球經濟

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--新冠疫情對企業和消費者等造成了巨大的金融挑戰。由於資金管理的數位化程度不斷提高，金融科技公司在幫助全球經濟復甦和重建方面發揮著極為重要的作用。為了更有力地支援金融科技生態系統，Visa (NYSE: V)今天宣布，其金融科技Fast Track計畫新增兩大新功能：

1. 功能豐富的Partner Toolkit，幫助金融科技公司加速成長，為客戶提供更好的服務。

2. 名為Visa Ready for Fintech Enablers的認證計畫，讓金融科技公司更加輕鬆地與認證1合作夥伴快速攜手，進行數位化發卡和推出其他重要服務。

世界各地越來越多的領先金融科技公司選擇與Visa在一些重要領域展開合作，包括數位錢包、數位銀行、「Buy Now, Pay Later」（先買後付）、B2B支付、跨境匯款、繳費付款、支付基礎建設和個人對個人支付等。最近與Visa合作的金融科技公司包括Affirm、BillGO、Finix、Gojek、PayPal、Rappi、Stripe、Varo Bank和Venmo等等。

隨著Visa業界領先的Fast Track計畫進一步擴大，金融科技公司擁有更多工具成為各自領域的贏家。參加Fast Track計畫的公司比去年同期成長了360%，Visa非常高興地歡迎數百家金融科技公司2積極參與到該計畫中來。

Visa資深副總裁兼金融科技全球主管Terry Angelos表示：「看到那麼多金融科技合作夥伴利用我們的計畫和網路實現金融服務的數位化，並改善其所接觸到的消費者的生活和企業的經營，我們感到十分興奮。透過Fast Track計畫，我們為金融科技公司提供一系列簡單的工具，讓他們的產品來到我們身邊。我們所提供的資源，例如線上授權和卡片設計等，已經讓Fast Track成為金融科技市場首屈一指的計畫。」

推出Fast Track Partner Toolkit

Visa專門針對參與該計畫的金融科技合作夥伴推出Fast Track Partner Toolkit。這個工具套件旨在加快公司的發展，讓他們能夠很好地與Visa策略、行銷、設計、風險管理等領域的專家交流合作。透過這個工具套件，合作夥伴能夠透過支付訓練營等教育資源幫助公司加強對行業的瞭解，把握關鍵的策略資源來設計量身打造的基準研究，同時利用Visa的線上卡片設計工具來打造卡片產品，並快速上市。

以Visa Ready推動數位化發行過程

針對「金融科技賦能者」(Fintech Enabler)的Visa Ready認證旨在幫助科技公司建立和推出符合Visa全球安全和功能標準的支付解決方案。然後，這些公司將為世界各地的金融科技公司提供其經營發展所需要的解決方案和專長，幫助他們建立自身的產品。

今天推出的Visa Ready for Fintech Enablers建立了一個認證合作夥伴生態系統，這些專家所具備的能力將幫助金融科技公司在Visa網路上有效地推出和經營產品。最近，Visa Ready計畫新增了許多合作夥伴，他們來自聖保羅、新加坡等世界各地。新認證的處理合作夥伴包括BPC Radar Payments（全球）、Conductor（拉丁美洲和加勒比海地區）、FIS（全球）、Global Processing Services (GPS)（全球）、i2c（全球）、Marqeta（全球）和NovoPayment（拉丁美洲和加勒比海地區、北美洲）。同樣，Visa還認證了全球一些BIN贊助商，幫助為金融科技公司制定計劃，包括Dock（拉丁美洲和加勒比海地區）、Nium（亞太區、歐盟）、Railsbank（亞太區、歐盟）和Sutton Bank（北美洲）。

Fast Track體驗

在目前參與計畫的數百家全球公司中，最近加入Fast Track的一些創新者包括：

合作夥伴評價：

BillGO企業聯盟和產品執行副總裁Mike Pinto表示：「現如今，精通數位化服務的企業和消費者在處理和支付帳單時希望獲得現代化的集中式體驗——而在過去，由於系統效率低，這個過程非常不靈活。在繳費時，每一個人都希望實現即時支付，而有了Visa，我們將進一步拓展自身能力，提供即時、順暢的繳費功能。」

CapWay執行長Sheena Allen表示：「為人們，尤其是為那些無法享有傳統銀行系統服務的人群提供更多的金融機會、更好的金融管道和更豐富的金融教育，這一直是CapWay追求的使命。我們明白，Visa是我們團隊的理想合作夥伴，不僅僅是因為他們提供必要的技術和支付專長，還有許多其他原因。更重要的是，我們都同樣致力於提高社會影響力，這是CapWay每一天工作的基礎，而在我們邁入無現金主流經濟的過程中，他們一直全力支援我們的工作，提供卓越的解決方案。」

i2c創辦人兼執行長Amir Wain表示：「參加諸如Fast Track和Visa Ready這樣的計畫讓我們能夠與生態系統中的新公司交流接觸，幫助他們毫不『打折』地實現產品理想。毫無疑問，這些計畫旨在滿足當今各種規模金融科技公司的特定需求，並將透過必要的工具及合作夥伴快速、便捷地進入市場，幫助生態系統中的每一個人茁壯成長。」

PayPal的Omni支付資深副總裁Jim Magats表示：「我們的使命是為世界各地的人們和企業提供簡單、安全和可靠的數位支付服務，而讓每一個人都能夠選擇自己的支付方式和支付地點對我們履行使命極為重要。我們很高興能夠與Visa合作，促進數位支付的未來發展，幫助更多的客戶更快地獲得資金。」

Rappi共同創辦人兼執行長Simon Borrero表示：「2021年，Rappi將為配送公司（稱之為Rappitendero）、餐廳合作夥伴和小企業創造更多機會。未來我們面臨著許多挑戰，但透過合作、企業精神和科技，我們必將克服這些困難，為我們地區帶來進步。與Visa這樣的合作夥伴攜手，一直是我們為合作夥伴和使用者創造金融服務新機會的關鍵所在。Visa的技術是全球最受認可的技術之一，能夠得到他們的支援，成為我們數位錢包市場值得信賴的品牌，我們感到非常自豪，而這僅僅是提升拉丁美洲和加勒比海地區金融服務標準的第一步。」

Varo Bank執行長Colin Walsh表示：「對數百萬消費者和他們的社區而言，這是一個異常艱難的時期。我們非常榮幸地與Visa這樣的合作夥伴攜手，確保客戶能夠快速、安全地獲得資金，並擁有一點即付和手機錢包等更加安全的支付選擇，同時共同致力於創新，為銀行業的未來保駕護航。」

Vipps執行長Rune Garborg表示：「如今，數位支付能力不再僅僅意味著便利性，而是一種不可或缺的功能，Vipps是挪威首屈一指的數位錢包，涵蓋380萬用戶，我們是保證市民輕輕一觸即可匯款、付款、收款的中堅力量。透過Visa，我們將幫助發卡行為其在歐洲及其他地區的客戶提供更加智慧和簡便的數位支付服務。同樣在Visa的支援下，我們能夠發揮雙方共同的專長和經驗，讓消費者和企業擁有安全可靠的數位商務管道——無論他們生活在哪裡，使用哪種行動裝置。」

如需瞭解有關Visa針對金融科技界的計畫和資源的更多資訊，請按這裡。

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) 是全球領先的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。公司對創新的堅持不懈是數位商務能夠惠及全球各地的所有民眾、並在各類設備上得以迅速發展的催化劑。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如需瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 Visa Ready合作夥伴根據一系列特定的標準進行考查和認證，這些標準包括但不僅限於支援數位化發卡的能力、支援多租戶架構的能力，以及管理風險的能力等各種能力。

2 Visa Fast Track全球資料，2020年9月

3 Visa 2020年第四季業績電話會議紀要

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。