Visa拓展Fast Track计划，帮助新一代金融科技公司重建全球经济

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--新冠疫情给企业和消费者等造成了巨大的金融挑战。由于资金管理的数字化程度不断提高，金融科技公司在帮助全球经济复苏和重建方面发挥着至关重要的作用。为了更有力地支持金融科技生态系统，Visa (NYSE: V)今天宣布，其金融科技Fast Track计划新增两大新功能：

1. 功能丰富的Partner Toolkit，帮助金融科技公司加速成长，更好地服务客户。

2. 名为Visa Ready for Fintech Enablers的认证计划，让金融科技公司更加轻松地与认证1合作伙伴快速携手，进行数字化发卡和推出其他重要服务。

世界各地越来越多的领先金融科技公司选择与Visa在一些重要领域开展合作，包括数字钱包、数字银行、“Buy Now, Pay Later”（先买后付）、B2B支付、跨境汇款、缴费付款、支付基础设施和个人对个人支付等。最近与Visa合作的金融科技公司包括Affirm、BillGO、Finix、Gojek、PayPal、Rappi、Stripe、Varo Bank和Venmo等等。

随着Visa业界领先的Fast Track计划进一步扩大，金融科技公司拥有更多工具成为各自领域的赢家。参加Fast Track计划的公司按年同比增长了360%，Visa非常高兴地欢迎数百家金融科技公司2积极参与到该计划中来。

Visa高级副总裁兼金融科技全球主管Terry Angelos表示：“看到那么多金融科技合作伙伴利用我们的计划和网络实现金融服务的数字化，并改善其所接触到的消费者的生活和企业的经营，我们感到十分激动。通过Fast Track计划，我们为金融科技公司提供一系列简单的工具，让他们的产品来到我们身边。我们所提供的资源，例如在线授权和卡设计等，已经让Fast Track成为金融科技市场首屈一指的计划。”

推出Fast Track Partner Toolkit

Visa专门针对参与该计划的金融科技合作伙伴推出Fast Track Partner Toolkit。这个工具包旨在加快公司的发展，让他们能够很好地与Visa战略、营销、设计、风险管理等领域的专家交流合作。通过这个工具包，合作伙伴能够借助支付训练营等教育资源帮助公司加强对行业的了解，把握关键的战略资源来设计量身定制的基准研究，同时利用Visa的线上卡设计工具来打造卡产品，并快速推向市场。

以Visa Ready推动数字化发卡进程

针对“金融科技赋能者”(Fintech Enabler)的Visa Ready认证旨在帮助科技公司建立和推出符合Visa全球安全和功能标准的支付解决方案。然后，这些公司将为世界各地的金融科技公司提供其经营发展所需要的解决方案和专长，帮助他们建立自身的产品。

今天推出的Visa Ready for Fintech Enablers建立了一个认证合作伙伴生态系统，这些专家所具备的能力将帮助金融科技公司在Visa网络上有效地推出和运营产品。最近，Visa Ready计划新增了许多合作伙伴，他们来自圣保罗、新加坡等世界各地。新认证的处理合作伙伴包括BPC Radar Payments（全球）、Conductor（拉丁美洲和加勒比海地区）、FIS（全球）、Global Processing Services (GPS)（全球）、i2c（全球）、Marqeta（全球）和NovoPayment（拉丁美洲和加勒比海地区、北美洲）。同样，Visa还认证了全球一些BIN赞助商，帮助为金融科技公司制定计划，包括Dock（拉丁美洲和加勒比海地区）、Nium（亚太区、欧盟）、Railsbank（亚太区、欧盟）和Sutton Bank（北美洲）。

Fast Track体验

在目前参与计划的数百家全球公司中，最近加入Fast Track的一些创新者包括：

合作伙伴评价：

BillGO企业联盟和产品执行副总裁Mike Pinto表示：“现如今，精通数字化服务的企业和消费者在处理和支付账单时希望获得现代化的集中式体验——而在过去，由于系统效率低，这个过程非常不灵活。在缴费时，每一个人都希望实现即时支付，而有了Visa，我们将进一步拓展自身能力，提供实时、顺畅的缴费功能。”

CapWay首席执行官Sheena Allen表示：“为人们，尤其是为那些无法享有传统银行系统服务的人群提供更多的金融机会、更好的金融渠道和更丰富的金融教育，这一直是CapWay追求的使命。我们明白，Visa是我们团队的理想合作伙伴，不仅仅是因为他们提供必要的技术和支付专长，还有许多其他原因。更重要的是，我们都同样致力于提高社会影响力，这是CapWay每一天工作的基础，而在我们迈入无现金主流经济的过程中，他们一直全力支持我们的工作，提供卓越的解决方案。”

i2c首席执行官兼创始人Amir Wain表示：“参加诸如Fast Track和Visa Ready这样的计划让我们能够与生态系统中的新公司交流接触，帮助他们毫不‘打折’地实现产品理想。毫无疑问，这些计划旨在满足当今各种规模金融科技公司的特定需求，并将借助必要的工具及合作伙伴快速、便捷地进入市场，帮助生态系统中的每一个人茁壮成长。”

PayPal的Omni支付高级副总裁Jim Magats表示：“我们的使命是为世界各地的人们和企业提供简单、安全和可靠的数字支付服务，而让每一个人都能够选择自己的支付方式和支付地点对我们履行使命至关重要。我们很高兴能够与Visa合作，促进数字支付的未来发展，帮助更多的客户更快地获得资金。”

Rappi首席执行官兼联合创始人Simon Borrero表示：“2021年，Rappi将为配送公司（称之为‘Rappitendero’）、餐厅合作伙伴和小企业创造更多机会。未来我们面临着许多挑战，但通过合作、企业精神和科技，我们必将克服这些困难，为我们地区带来进步。与Visa这样的合作伙伴携手，一直是我们为合作伙伴和用户创造金融服务新机遇的关键所在。Visa的技术是全球最受认可的技术之一，能够得到他们的支持，成为我们数字钱包市场值得信赖的品牌，我们感到非常自豪，而这仅仅是提升拉丁美洲和加勒比海地区金融服务标准的第一步。”

Varo Bank首席执行官Colin Walsh表示：“对数百万消费者和他们的社区而言，这是一个异常艰难的时期。我们非常荣幸地与Visa这样的合作伙伴携手，确保客户能够快速、安全地获得资金，并拥有一点即付和手机钱包等更加安全的支付选择，同时共同致力于创新，为银行业的未来保驾护航。”

Vipps首席执行官Rune Garborg表示：“如今，数字支付能力不再仅仅意味着便利性，而是一种不可或缺的功能，Vipps是挪威首屈一指的数字钱包，覆盖380万用户，我们是保证市民轻轻一触即可汇款、付款、收款的中坚力量。通过Visa，我们将帮助发卡行为其在欧洲及其他地区的客户提供更加智能和简便的数字支付服务。同样在Visa的支持下，我们能够发挥双方共同的专长和经验，让消费者和企业拥有安全可靠的数字商务渠道——无论他们生活在哪里，使用哪种移动设备。”

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关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) 是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。公司对创新的坚持不懈是数字商务能够惠及全球各地的所有民众、并在各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 Visa Ready合作伙伴根据一系列特定的标准进行考查和认证，这些标准包括但不仅限于支持数字化发卡的能力、支持多租户架构的能力，以及管理风险的能力等各种能力。

2 Visa Fast Track全球数据，2020年9月

3 Visa 2020年第四季度业绩电话会议纪要

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