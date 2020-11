JANESVILLE, Wis.--(BUSINESS WIRE)--SHINE Medical Technologies LLC en Von Gahlen International Inc. hebben vandaag aangekondigd dat Von Gahlen de “supercel”, een bank van 10 hete cellen, gaat bouwen en installeren voor SHINE’s Amerikaanse productiefaciliteit voor medische isotopen in Janesville, Wis.

De supercel zal de belangrijkste processen huisvesten aan het einde van de isotopenproductie, inclusief de extractie, zuivering en verpakking van het molybdeen-99, of Mo-99, dat elders in de plant wordt geproduceerd. De hete cellen maken bediening op afstand van de procesapparatuur mogelijk met behulp van gespecialiseerde functies, ontworpen door nauwe samenwerking tussen SHINE en Von Gahlen-ingenieurs.

Von Gahlen heeft haar hoofdkantoor in Nederland en is een state-of-the-art fabrikant van afschermingsoplossingen voor nucleaire geneeskunde en radiofarmacie. Von Gahlen kreeg het contract voor de supercel op basis van deze expertise, toewijding aan het project en de afstemming met de kernwaarden van SHINE. De fabricage van de hete cellen is aan de gang en levering wordt verwacht in de tweede helft van 2021.

