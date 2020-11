OCTO e ANP- Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola avviano progetto pilota per garantire sanificazione e distanziamento all’interno delle scuole italiane

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Due soluzioni ad alta tecnologia a supporto della sicurezza delle scuole per garantire la piena operatività di un’istituzione fondamentale per la società durante l’emergenza COVID-19. È il contenuto della partnership siglata oggi tra l’ANP - Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola e OCTO Telematics, leader nella fornitura di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo. La sperimentazione metterà gratuitamente a disposizione di 3 istituti scolastici secondari di secondo grado in Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sicilia due innovative soluzioni sviluppate da OCTO per contrastare la diffusione del coronavirus attraverso la sanificazione e il mantenimento della distanza di sicurezza: OCTO PurePlace e OCTO AroundMe

OCTO PurePlace Building, è un sanificatore d’aria che, sfruttando la più innovativa tecnologia disponibile, permette di attaccare contaminanti quali virus, batteri e composti volatili organici (VOC) nell'aria e sulle superfici. Si tratta di una soluzione non invasiva, sicura per le persone e per tutti i materiali comunemente trovati all'interno di un ambiente.

OCTO AroundMe, consente una facile gestione del distanziamento in spazi sia pubblici sia privati. Lo SmartTag tascabile, portato da visitatori, dipendenti e studenti, monitora continuamente la vicinanza di un individuo: in questo caso e secondo le linee guida di riferimento per la scuola è impostata su un metro. Se due persone dovessero inavvertitamente avere una distanza inferiore l'una dall'altra, un segnale acustico avviserebbe loro di ripristinare la distanza di sicurezza, se utilizzato congiuntamente all’app. Anche in assenza di app, l'evento verrebbe comunque acquisito in forma anonima e archiviato sul cloud al fine di comprendere meglio gli eventi e mitigare i rischi futuri. Per limitare ulteriormente il pericolo, l'utilizzo di OCTO AroundMe in ambienti chiusi, consente anche una verifica semplice ed efficace del pubblico presente e la gestione della capienza massima, in quanto memorizza tutte le informazioni di entrata e uscita.

Il progetto pilota sarà realizzato, al riavvio delle lezioni in presenza, presso:

IST.TECN. TECNOLOGICO A. VOLTA di Perugia

IST.TECN. COMMERCIALE RUSSO di Paternò (CT)

EDUCANDATO UCCELLIS di Udine

“L’ANP – sottolinea il Presidente Antonello Giannelli - è fortemente impegnata a sostenere dirigenti e docenti in questa difficile fase di pandemia, supportandoli nell’individuazione di soluzioni organizzative e anche tecniche che possano favorire il più alto grado di sicurezza negli ambienti scolastici, garantendo il diritto all’istruzione per tutti i ragazzi. L’intesa con OCTO rappresenta anche un’importante opportunità per mettere in contatto le scuole secondarie con una realtà aziendale innovativa e per favorire la conoscenza delle applicazioni concrete di quelle discipline STEM che dobbiamo diffondere con maggiore impegno presso le ragazze e i ragazzi”.

“Questo importante accordo con l’ANP”, afferma Nicola Veratelli, Amministratore Delegato di OCTO Group, “è coerente con il nostro impegno di mettere a servizio della società tutte le nostre capacità di analisi dei dati e le nostre tecnologie più innovative per supportare al meglio la vita quotidiana delle persone e, in questo caso specifico, sostenere docenti e studenti nel loro lavoro. Ritengo sia un valore ed un dovere per Octo quello di aiutare la Scuola, che rappresenta il bene più prezioso del presente e del futuro del nostro Paese”.

OCTO

Fondata nel 2002, OCTO è oggi il principale fornitore di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e sempre più, una delle principali aziende che offre soluzioni tecnologiche per il Fleet Telematics e la Smart Mobility. OCTO possiede un’offerta unica a livello mondiale in grado di far crescere i core business dell’azienda – Insurtech e Smart Mobility – e di espandersi in nuovi settori e mercati internazionali. Nell’ottica di un mondo sempre più connesso, OCTO trasforma, grazie a capacità analitiche avanzate, il suo set di Big Data IoT in informazioni fruibili, dando vita così, a una nuova era della telematica intelligente. Oggi conta oltre 6 milioni di utenti connessi e il più grande database globale di dati telematici, con oltre 280 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 480.000 sinistri ed eventi assicurativi analizzati. Gestisce, inoltre, oltre 400.000 noleggi di veicoli al mese. www.octotelematics.com

ANP

L’ANP Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, già Associazione Nazionale Presidi, costituita nel 1987 a Roma, è l’organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche. Alla decisa azione sindacale e di tutela delle categorie rappresentate, ANP affianca da sempre un profondo impegno culturale che punta a promuovere innovazione e miglioramento nelle politiche educative e socio-economiche del sistema Paese, con uno sguardo costante alla dimensione europea.

Tale impegno viene arricchito dai numerosi accordi, partenariati e protocolli d’intesa sottoscritti con Enti, Università e Associazioni, particolarmente nei campi dell’innovazione, della diffusione della cultura manageriale ed economico-finanziaria, nonché della tutela dei beni culturali e ambientali.