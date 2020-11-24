Zynga和汽車改裝公司Liberty Walk針對CSR Racing 2新功能Elite Tuners推出獨家設計大賽

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球互動娛樂的領導者Zynga (Nasdaq:ZNGA)今天宣佈，與日本首屈一指的汽車改裝公司Liberty Walk達成合作夥伴關係，在CSR Racing 2 (CSR2)中推出新的Elite Tuners功能和“Design A Wrap”大賽。

從12月9日起，玩家可參加獨家手機賽車大賽，為CSR2設計訂製型汽車貼膜，大賽優勝者的設計將應用在Liberty Walk設計的真正豐田(Toyota) Supra上。如欲參賽，玩家可將其設計的貼膜上傳至社群媒體，加上@CSRRacing並使用標籤#CSR2Wrap。希望玩家能為其最喜愛的設計按讚並分享給更多人。

入選前十名的設計將交給Liberty Walk團隊，然後，Liberty Walk將於2021年2月20日選出最終優勝者，特別推出獲勝的汽車設計。在宣佈合作之際，Liberty Walk創辦人Wataru San及其團隊發佈一支短片介紹CSR2中的新功能Elite Tuner。

Elite Tuners是CSR2有史以來最大的客製化擴充功能之一，讓玩家能夠比過去更加自由地使用車身改裝套件、擾流板等更加深入的客製化功能來表現自身的形象。玩家還可提升性能，並在現有收藏中增加罕見的車型。

CSR2副總裁Julian Widdows表示：「我們很高興與著名的Liberty Walk團隊合作，為CSR2帶來Elite Tuners功能，為我們全世界的玩家提供一流的客製化體驗。請Liberty Walk將訂製型汽車貼膜設計應用在實際車型上，這對任何一位玩家而言，都是夢想成真的機會。我迫不及待想要看一看我們玩家的創意與設計。」

Liberty Walk創辦人Wataru San表示：「迄今我們與CSR Racing 2已經合作了多年。他們對我們的車身改裝套件有最佳再造，並且尊重我們的設計與風格。我們非常信賴他們，我很高興能夠在自己的活動期間在遊戲中亮相。我們盡一切努力，讓我們以及CSR2的粉絲滿意。」

CSR2可在App Store以及Google Play免費下載。如欲瞭解有關CSR2的更多資訊，請造訪在Facebook、Instagram、Twitter和YouTube上的遊戲社群頻道。

如欲查閱CSR2的配套資產，請點選這裡：

https://www.dropbox.com/sh/iw2xzdy94t2sgw6/AAAgs6JF_NJBY_cVhYTum_z7a?dl=0

關於ZYNGA INC.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有業務據點。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌上關注Zynga。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與CSR Racing 2未來遊戲功能發佈與活動等相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov取得。

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