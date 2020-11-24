Zynga和汽车改装公司Liberty Walk针对CSR Racing 2新功能Elite Tuners推出独家设计大赛

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球互动娱乐的领导者Zynga (Nasdaq:ZNGA)今天宣布，与日本首屈一指的汽车改装公司Liberty Walk达成合作伙伴关系，在CSR Racing 2 (CSR2)中推出新的Elite Tuners功能和“Design A Wrap”大赛。

从12月9日起，玩家可参加独家手机赛车大赛，为CSR2设计一款定制汽车贴膜，大赛获胜者的设计将应用在由Liberty Walk设计的一款真正的丰田(Toyota) Supra上。如需参赛，玩家可将其设计的贴膜上传至社交媒体，加上@CSRRacing并使用标签#CSR2Wrap。希望玩家能为其最喜爱的设计点赞并分享给更多人。

获选前十名的设计将提交给Liberty Walk团队，然后，Liberty Walk将于2021年2月20日选出最终赢家，特别推出获胜的汽车设计。在宣布合作之际，Liberty Walk创始人Wataru San及其团队发布一支视频，介绍了CSR2中的新功能Elite Tuner。

Elite Tuners是CSR2有史以来最大的定制扩展之一，让玩家能够比过去更加自由地使用大包围、扰流板等更加深入的定制功能表现自身的形象。玩家还可提升性能，并在现有收藏中增加罕见的车型。

CSR2副总裁Julian Widdows表示：“我们很高兴与著名的Liberty Walk团队合作，为CSR2带来Elite Tuners功能，为我们全世界的玩家提供一流的定制体验。请Liberty Walk将一款定制汽车贴膜设计应用在实际车型上，这对任何一位玩家而言，都是梦想成真的机会。我迫不及待想要看一看我们玩家的创意与设计。”

Liberty Walk创始人Wataru San表示：“迄今我们与CSR Racing 2已经合作了多年。他们对我们的车身改装套件有最佳再造，并且尊重我们的设计与风格。我们非常信赖他们，我很高兴能够在自己的活动期间在游戏中亮相。我们尽一切努力，让我们以及CSR2的粉丝满意。”

CSR2可在App Store以及Google Play免费下载。如需了解有关CSR2的更多信息，请访问在Facebook、Instagram、Twitter和YouTube上的游戏社区渠道。

如需查阅CSR2的配套资产，请点击这里：

https://www.dropbox.com/sh/iw2xzdy94t2sgw6/AAAgs6JF_NJBY_cVhYTum_z7a?dl=0

关于ZYNGA INC.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有业务据点。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与CSR Racing 2未来游戏功能发布与活动等相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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