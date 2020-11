Zynga und Autotuner Liberty Walk starten einzigartigen Designwettbewerb für neue Elite-Tuner-Funktion von CSR Racing 2

Zynga and Automotive Tuner Liberty Walk Launch One-Of-A-Kind Design Competition for CSR Racing 2’s New Elite Tuners Feature (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Heute gab Zynga (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, eine Partnerschaft mit dem führenden japanischen Autotuner Liberty Walk für die Einführung der neuen Elite-Tuner-Funktion und des Wettbewerbs „Design A Wrap“ in CSR Racing 2 (CSR2) bekannt.

Ab dem 9. Dezember können Spieler an dem exklusiven mobilen Rennwettbewerb teilnehmen, indem sie ein benutzerdefiniertes Autodesign für CSR2 entwerfen. Das Design des Gewinners wird von Liberty Walk auf einen realen Toyota Supra übertragen. Um teilzunehmen, laden Spieler ihre Designs in soziale Medien hoch, markieren @CSRRacing und verwenden das Hashtag #CSR2Wrap. Spieler werden ermutigt, ihre Lieblingsdesigns zu liken und zu teilen.

Die Top 10 der ausgewählten Designs werden dem Liberty-Walk-Team vorgestellt, das dann am 20. Februar 2021 den endgültigen Gewinner durch eine spezielle Enthüllung des ausgewählten Autodesigns ermittelt. Bei der Bekanntgabe der Partnerschaft veröffentlichte der Gründer von Liberty Walk Wataru San zusammen mit seinem Team ein Video, in dem die neue Elite-Tuner-Funktion in CSR2 vorgestellt wurde.

Elite Tuner ist eine der größten Anpassungserweiterungen in der Geschichte von CSR2 und bietet Spielern beispiellose Freiheit, ihre Identität durch weitere Anpassungen wie Bodykits, Spoiler und mehr auszudrücken. Spieler können auch ihre Leistung steigern und seltene Autos zu ihrer bestehenden Sammlung hinzufügen.

„Wir freuen uns, mit dem legendären Liberty-Walk-Team zusammenzuarbeiten, um die Elite-Tuner-Funktion in CSR2 als erstklassiges Anpassungserlebnis für unsere Spieler auf der ganzen Welt bereitzustellen“, sagte Julian Widdows, Vice President von CSR2. „Mit Liberty Walk ein individuelles Autoverpackungsdesign zum Leben zu erwecken ist für jeden Spieler ein wahr gewordener Traum. Ich kann es kaum erwarten, die Kreativität und das Design unserer Spieler zu sehen.“

„Wir arbeiten seit einigen Jahren mit CSR Racing 2 zusammen“, sagte Wataru San, Gründer von Liberty Walk. „Sie haben unsere Bodykits am besten nachgebaut und unser Design und unseren Stil respektiert. Wir vertrauen ihnen und es macht mich sehr glücklich, während meines eigenen Events im Spiel zu erscheinen. Wir haben unser Bestes getan, um unsere und CSR2-Fans zufrieden zu stellen.“

CSR2 kann im App Store und im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu CSR2 bieten die Fan-Community-Kanäle des Spiels auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.

