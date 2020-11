Zynga en autotuningbedrijf Liberty Walk lanceren unieke designwedstrijd voor de nieuwe Elite Tuners-functie van CSR Racing 2

Zynga and Automotive Tuner Liberty Walk Launch One-Of-A-Kind Design Competition for CSR Racing 2’s New Elite Tuners Feature (Photo: Business Wire)

Zynga and Automotive Tuner Liberty Walk Launch One-Of-A-Kind Design Competition for CSR Racing 2’s New Elite Tuners Feature

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Zynga (Nasdaq: ZNGA), een wereldmarktleider in interactief entertainment, een samenwerking aan met het vooraanstaande Japanse autotuningbedrijf Liberty Walk voor de lancering van de nieuwe Elite Tuners-functie en ‘Design A Wrap’-wedstrijd in CSR Racing 2 (CSR2).

Spelers kunnen vanaf 9 december deelnemen aan de exclusieve mobile racing-wedstrijd door een gepersonaliseerde autowrap te ontwerpen die zal verschijnen in CSR2. Bovendien zal het winnende design door Liberty Walk op een echte Toyota Supra worden geplaatst. Om deel te nemen, dienen spelers hun zelfontworpen autowraps te uploaden op social media en daarbij @CSRRacing te taggen en de hashtag #CSR2Wrap te gebruiken. Spelers zullen worden aangemoedigd om hun favoriete designs te liken en te delen.

Tien geselecteerde designs zullen worden gepresenteerd aan het team van Liberty Walk, die vervolgens op 20 februari 2021 de eindwinnaar zullen kiezen met een speciale onthulling van het geselecteerde auto-ontwerp. Bij de aankondiging van de samenwerking brachten Liberty Walk-oprichter Wataru San en zijn team een video uit met een voorproefje van de nieuwe Elite Tuner-functie in CSR2.

Elite Tuners is een van de grootste personalisatie-uitbreidingen in de geschiedenis van CSR2 en geeft spelers ongekende vrijheid om hun identiteit tot uitdrukking te brengen met diepere personalisatie zoals bodykits, spoilers en meer. Spelers kunnen ook hun prestaties naar een hoger niveau tillen en zeldzame auto’s toevoegen aan hun bestaande collectie.

“We zijn verheugd om samen met het iconische Liberty Walk-team de Elite Tuner-functie in CSR2 aan te bieden als een superieure personalisatie-ervaring voor onze spelers over de hele wereld,” zei Julian Widdows, vice-president van CSR2. “Liberty Walk brengt jouw gepersonaliseerde autowrap-ontwerp tot leven: dat is voor iedere speler een droomscenario. Ik kan niet wachten om de creativiteit en designs van onze spelers te zien.”

“We werken nu al een aantal jaar samen met CSR Racing 2,’” zei Liberty Walk-oprichter Wataru San. “Ze recreëren onze bodykits altijd optimaal en respecteren ons design en onze stijl. We hebben alle vertrouwen in hen en het is erg leuk om in de game te verschijnen tijdens mijn eigen evenement. We doen ons best om zowel onze fans als fans van CSR2 tevreden te stellen.”

CSR2 is beschikbaar als gratis download in de App Store en op Google Play. Bezoek voor meer informatie over CSR2 de communitykanalen van de game op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube.

Klik op de volgende link om het ondersteunende materiaal voor CSR2 te bekijken:

https://www.dropbox.com/sh/iw2xzdy94t2sgw6/AAAgs6JF_NJBY_cVhYTum_z7a?dl=0

