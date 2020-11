Zynga e Automotive Tuner Liberty Walk lanciano un concorso di design esclusivo per la nuova caratteristica Elite Tuners di CSR Racing 2

Zynga and Automotive Tuner Liberty Walk Launch One-Of-A-Kind Design Competition for CSR Racing 2’s New Elite Tuners Feature (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Oggi Zynga (Nasdaq:ZNGA), leader globale nello svago interattivo, ha annunciato la propria associazione con Liberty Walk, elaboratore giapponese di autovetture di fascia alta, per il lancio della nuova funzione Elite Tuners e del concorso “Design a Wrap” in CSR Racing 2 (CSR2).

A partire dal 9 dicembre i giocatori possono entrare nella gara esclusiva di corse per dispositivo mobile, disegnando un rivestimento di auto in CSR2 e il vincitore avrà l’onore di vedere il disegno applicato su una Toyota Supra del mondo reale da Liberty Walk. Per partecipare, i giocatori devono caricare i loro rivestimenti disegnati da giocatori sui social media, applicando il tag @CSRRacing e con l’hashtag #CSR2Wrap. I giocatori saranno incoraggiati a concedere il “mi piace” e condividere i disegni che preferiscono.

I primi 10 disegni selezionati verranno presentati all’équipe Liberty Walk, che poi sceglierà il vincitore finale il 20 febbraio 2021, tramite un evento di rivelazione del disegno per auto prescelto. All’atto di annunciare l’associazione, il fondatore di Liberty Walk Wataru San, insieme alla sua squadra, ha pubblicato un video che canzona la nuova caratteristica Elite Tuner in CSR2.

Elite Tuners è una delle maggiori espansioni di personalizzazione nella storia di CSR2, dando ai giocatori libertà senza precedenti di esprimere la loro identità con personalizzazione più profonda, come kit carrozzeria, spoiler e altro. I giocatori possono anche innalzare le loro prestazioni e aggiungere auto rare alla loro collezione esistente.

“Siamo entusiasti di esserci associati con l’équipe Liberty Walk, un simbolo del settore, per produrre la caratteristica Elite Tuners in CSR2 come esperienza di personalizzazione migliore nel suo genere per i nostri giocatori in tutto il mondo”, ha detto Julian Widdows, vicepresidente di CSR2. “Ottenere che Liberty Walk crei un disegno di rivestimento carrozzeria personalizzato è un sogno divenuto realtà per ogni giocatore. Sono impaziente di vedere la creatività e i disegni in arrivo dai nostri giocatori”.

“Abbiamo collaborato con CSR Racing 2 per un buon numero di anni ormai”, ha detto Wataru San, fondatore di Liberty Walk. “Hanno ricreato i nostri kit da carrozzeria nel migliore dei modi, rispettando il nostro design e stile. Riponiamo fiducia in loro e mi rende felicissimo figurare nel gioco durante il mio stesso evento. Abbiamo fatto del nostro meglio per compiacere i nostri fan e quelli di CSR2”.

CSR2 può essere scaricato gratuitamente dall'App Store e da Google Play. Per ulteriori informazioni su CSR2 visitate i canali della community del gioco su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Per visualizzare le risorse di sostegno per CSR2, fare clic qui:

https://www.dropbox.com/sh/iw2xzdy94t2sgw6/AAAgs6JF_NJBY_cVhYTum_z7a?dl=0

